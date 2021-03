Immer mehr Virusvarianten im Ostalbkreis – Zahlen steigen weiter

Die Corona-Zahlen im Ostalbkreis steigen weiter an. Laut Landratsamt Ostalbkreis seien zunehmend mehr der Positivfälle neue Varianten des Virus. Dies könnte eine mögliche Erklärung für die aktuelle Situation sein. Am Mittwoch registrierte die Gesundheitsbehörde bis 24 Uhr 52 Neuinfektionen.

Damit steigt der Wert der Gesamtinfektionen auf 9527. Davon gelten 9019 als genesen, 17 mehr als noch am Dienstag. Doch auch bei den aktiven Fällen gibt es ein Plus vor der neuesten Zahl. 229 Menschen sind derzeit im Ostalbkreis mit Sars-CoV-2 infiziert, 34 mehr als am Vortag. Zudem hat es einen weiteren Todesfall gegeben. 279 Tote, bei denen Covid-19 festgestellt wurde, wurden seit März des vergangenen Jahres erfasst.

Mit den Neuinfektionen steigt auch der Inzidenzwert. Der Ostalbkreis hat am Mittwoch die Grenze von 50 erreicht. Dies könnte Folgen haben. Das wird sich in den kommenden beiden Tagen entscheiden.

Auch bei den bayerischen Nachbarn steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert an. Mittlerweile ist er im Donau-Ries-Kreis bei 35 angekommen, 87 Menschen sind dort derzeit (Stand Donnerstag) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Land unter weiterhin im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Inzidenzwert klettert ebenfalls am Donnerstag auf knapp 195 Infizierte pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Im gesamten Kreis haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage 383 Menschen angesteckt. 536 sind aktuell infiziert.

Inzidenz in Crailsheim bei 472

Besonders hoch liegt die Inzidenz in Crailsheim. Dort hat die zuständige Gesundheitsbehörde am Mittwoch, 10. März, einen Inzidenzwert von 472 veröffentlicht. Im gesamten Kreisgebiet gilt nach wie vor die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Die entsprechende Allgemeinverfügung verliert am 15. März ihre Gültigkeit.

Eine Verlängerung ist möglich, das Verwaltungsgericht Stuttgart hat jüngst einen Eilantrag einer Privatperson gegen die Beschränkung abgelehnt. Der Einzelhandel ist bis auf wenige Ausnahmen zudem nach wie vor geschlossen.