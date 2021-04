Immer mehr Corona-Fälle in Aalen – OB: „Die Zahl der Neuinfizierten muss fallen“

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler richtet sich mit einem dringenden Appell an die Bürger der Stadt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung vom Mittwoch hervor. Da die Corona-Zahlen in der Kreisstadt kontinuierlich stark ansteigen, mahnt Rentschler zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie alle weitergehenden Beschränkungen des Landkreises, des Landes sowie des Bundes.

„Ich appelliere an alle, die Beschränkungen strikt einzuhalten, damit das Infektionsgeschehen bestmöglich nachverfolgt beziehungsweise vermieden werden kann. Nur so kann eine rasche Rückkehr zu weniger Reglementierungen gelingen“, wird der OB zitiert.

Wie Stadtsprecher Sascha Kurz im Gespräch mitteilt, seien am Mittwoch 39 Neuinfektionen in Aalen registriert worden. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle in der Kreisstadt auf 352. „Es hat mittlerweile besorgniserregende Ausmaße angenommen“, so Kurz weiter. Aufgrund der zugespitzten und diffusen Lage sei der OB bereits beispielsweise mit Landrat Joachim Bläse, Gmünds OB Richard Arnold und Religionsgemeinschaften im Austausch. Weitere stünden noch an, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. „Das kann nur mit äußerster Disziplin im Zaum gehalten werden“, sagt Stadtsprecher Kurz.

Denn es sei „offensichtlich so, dass sich die Infektionen rasch verbreiten würden“. Rentschler verweise zudem auf die Vielzahl von Testangeboten in der Öffentlichkeit. Infizierte müssten so schnell identifiziert werden, um weitere Ansteckungen zu verhindern. „Die Zahl der Neuinfizierten muss fallen.“