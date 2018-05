Immer in der ersten Reihe

Im Zochental entstehen an der Memellandstraße gerade drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Wohnungen. Am Montag haben die Verantwortlichen, darunter die ausführenden Unternehmen, die Nachbarschaft, Vertreter der Wohnungsbau und der Stadt Aalen, Richtfest gefeiert.

„Mit diesem Richtfest und der späteren Einweihung können wir an ein weiteres Projekt für bezahlbaren Wohnraum einen Haken machen“, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seiner Begrüßung. Auch wenn das Projekt in der Nachbarschaft anfangs nicht auf Gegenliebe gestoßen ist, sei Wohnraum in Aalen doch dringend nötig, so Rentschler. Die Warteliste bei der Wohnungsbau sei noch viel zu lang. Mittlerweile habe man das 100-Millionen-Euro-Programm, mit dem bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll, stark ausgeweitet und könne schon von einem 120- oder 130- Millionen-Euro-Programm sprechen, so der Oberbürgermeister weiter. Er freute sich, dass Fachingenieure und Handwerker aus der Region mit dem Projekt beauftragt wurden, denn so profitiere man von einer regionalen Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze in der Region.

Architekt Bernd Liebel stellte die besondere Situation des Grundstücks, auf dem ursprünglich eine Sporthalle geplant war, heraus. In alle vier Himmelsrichtungen habe man tolle Ausblicke. So könne man im Süden auf den Albtrauf, im Westen Richtung Essingen, im Norden über die Dächer der Altstadt und im Osten zum Braunenberg sehen. „Jedes der drei Häuser steht quasi in der ersten Reihe“, erklärte der Architekt. Durch die große Bandbreite der Wohnungsgrößen von 55 bis 140 Quadratmeter hoffe man auf eine „gute Durchmischung der Bewohner“, so Liebel weiter. Der Innenhof wirke der Anonymität im Geschosswohnbau entgegen, denn dort könne man Nachbarschaftsfeste feiern und sich treffen. Johannes Veit, Geschäftsführer der Hans Fuchs Bauunternehmen GmbH aus Ellwangen, verantwortlich für den Rohbau, verlas anschließend den Richtspruch.

Wohnungen und Tiefgaragenstellplätze

2013 hat die Stadt Aalen das Grundstück erworben. Im Juni vergangenen Jahres wurde mit dem Bau auf dem 2300 Quadratmeter großen Areal begonnen. Es entstehen drei Zweizimmerwohnungen, zwölf Drei- beziehungsweise Dreieinhalbzimmerwohnungen, drei Viereinhalbzimmerwohnungen sowie zwei Penthouse-Wohnungen. Daneben wird es 22 Tiefgaragen- sowie zwei Außenstellplätze geben. In jedem der drei Gebäude ist ein Geschoss so konzipiert, dass die entsprechenden Wohnungen barrierefrei nutzbar sind. Der restliche Wohnraum ist barrierearm. Im Frühjahr 2019 soll das Projekt fertiggestellt werden.