Imagefilm der Uhland-Realschule

Da der traditionelle Grundschulinformationsnachmittag der Uhland-Realschule in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, bietet die Realschule allen interessierten Viertklässlern und deren Eltern einen Schulfilm auf der Homepage www.urs.aa.bw.schule.de an. Schulleiter Gerd Steinke und sein Konrektor Tobias Weber erklären gemeinsam die Räumlichkeiten, das Profil und die Aktivitäten an der Uhland-Realschule. Der Film zeigt Bilder aus dem Schulalltag und gibt einen Einblick über das Angebot an der einzigen bilingualen Realschule in Aalen.