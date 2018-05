Im vierten Anlauf soll der Pott nach Ellenberg

Den Weg nach Ellenberg hat der Pokal des Bezirks schon einmal geschafft. Im Jahr 2011 holten sich die Fußballer des VfB auf dem Sportplatz am Limes in Schwabsberg den Pokal. Nun sollen die Frauen endlich folgen. Denn für die ist der vierte Anlauf an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) in Ebnat gegen Ruppertshofen der letzte in der Geschichte des Frauen-Fußballteams. Wie wir in der Ausgabe vom 29. Mai berichteten, wird es die Ellenberger Frauen ab der kommenden Saison nicht mehr geben.

Noch einmal alles raushauen, das ist die Marschroute der Mannschaft um Trainer Angelo Gandolfo. Im letzten großen Spiel des VfB Ellenberg soll der Coup gelingen und der Pokal den Weg ins Vereinsheim in Ellenberg finden.

Ins Finale an diesem Donnerstag kamen die Ellenberger Frauen durch Siege über den FC Alfdorf (3:0), Eintracht Kirchheim (3:1) und den FC Stern Mögglingen (2:1). „Gerade gegen Mögglingen haben wir uns im Halbfinale das Leben selbst schwer gemacht“, sagt Co-Trainer Dietmar Schmid. Nun wartet Ruppertshofen. Mit denen haben die VfB-Frauen noch mindestens eine Rechnung offen. Denn gegen den TSV haben die VfB-Frauen bereits im Jahr 2015 den Finalsieg verpasst und mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen. Platz für den Siegerwimpel, den gibt es bereits. „Wir würden ihn direkt neben den Wimpel der Herren hängen“, verspricht Magnus Knecht vom VfB. Auch in diesem Jahr werden wieder alle Spieler der Herren und zahlreiche Fans mit dem Bus zum Finalort anreisen um die Frauen kräftig zu unterstützen. „Wir haben noch Plätze frei, eine Anmeldung ist auch nicht erforderlich. Einfach kommen“, sagt Knecht. Abfahrt ist im Übrigen am Vereinsheim des VfB 12.15 Uhr. „Gegen Ruppertshofen wird natürlich auch wieder die Tagesform entscheidend sein“, sagt Co-Trainer Dietmar Schmid und die soll beim VfB stimmen.

Vier Spielerinnen fallen aus

Auch wenn die Frauen dabei auf vier wichtige Spielerinnen verzichten müssen: Anna Kraus (Kreuzbandriss), Jasmin Goodman (Knorpelschaden), Isabelle Weitzmann (verletzt) und Sarah Lingel (verletzt). Ansonsten hat Angelo Gandolfo alle Spielerinnen an Bord um den VfB Ellenberg auf den Gipfel zu führen.

„Es war vor der Runde unser Ziel, im Pokal möglichst weit zu kommen und jetzt sind wir im Finale und da gibt es eigentlich nur eine Option, gewinnen“, sagt Schmid. In der Liga haben die Ellenberger Frauen gegen den Gegner Ruppertshofen zwei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Während die Frauen aus dem Virngrund das Spiel in der Rückrunde mit 2:1 für sich entscheiden konnten, ärgert den Co-Trainer der Frauen immer noch, die auf dem Papier hohe Niederlage aus der Hinrunde der Regionenliga. „Wir waren eigentlich klar besser. Dann steht am Ende ein 2:4 auf der Anzeigetafel. Wir haben uns einfach auskontern lassen“, so Schmid weiter. So soll es natürlich am Donnerstag nicht laufen.

Der Ablauf für die Fußballerinnen des VfB Ellenberg in den kommenden Tagen:

Donnerstag, 12.15 Uhr: Abfahrt Fanbus am Vereinsheim Ellenberg. Eine Anmeldung ist für Mitfahrer nicht erforderlich.

13.30 Uhr: Pokalspiel Ellenberg - Ruppertshofen in Ebnat.

Sonntag, 3. Juni: 11 Uhr Letztes Heimspiel VfB Ellenberg - Ludwigsfeld. Auf dem Sportplatz Ellenberg.

17 Uhr: Verabschiedung der Mannschaft am Vereinsheim des VfB Ellenberg (nach dem Spiel der Herren).

Sonntag, 9. Juni: 11 Uhr Letztes Saisonspiel in der Fußball-Regionenliga Albeck - Ellenberg.