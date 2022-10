Im VfR-Leuchtturm ist das Licht doch längst erloschen

Der VfR Aalen ist insolvent, mal wieder. Präsidiumssprecher Michael Weißkopf erklärte, eingerahmt von den Präsidiumsmitgliedern Walter Höffner und Charlotte Helzle, wie es dazu kommen konnte. Wer jetzt aber damit gerechnet hatte, dass Weißkopf & Co. nur leise die unliebsamen Fakten auf den Tisch legen, sah sich schnell getäuscht. Der VfR sei ein Leuchtturm der Region, immer noch! Wie bitte? Wenn das so wäre, dann wären aber ziemlich viele Schiffe zerschellt, so schwach glimmt das Lämpchen, um im Bilde zu bleiben. Weißkopf forderte die Aalener Bürger und Aalener Unternehmen auf, nun „endlich“ wachzuwerden. Es sei an der Zeit, etwas zurückzugeben, zusammenzurücken. Warum denn?

Die 2. Liga ist der Geist der Vergangenheit

Man habe Aalen schließlich zu Zweitligazeiten weit über die Region hinaus bekannt gemacht, deswegen fordert Weißkopf ein klares Bekenntnis zum Verein. Stimmt, das war letztmals 2015. Da war sie aber wieder, die 2. Liga, der Geist der Vergangenheit in jedem Kopf eines VfR-Verantwortlichen, so würde es Charles Dickens vielleicht formulieren. Rückblick: 2017 – Insolvenz in der 3. Liga, neun Punkte Abzug. Der damalige Präsidiumssprecher Roland Vogt sprach während der Bekanntmachung davon, 2021 wieder in der 2. Liga zu spielen, anstatt davon, die Klasse irgendwie zu halten. Auch das war gespenstisch. Die Realität 2021: Platz 13 in der Regionalliga. Ach so: die Presse solle nicht immer so negativ berichten, sie soll vermutlich auch etwas zurückgeben. Okay, ein Versuch folgt auf dem Fuße: Platz 14 aktuell, neun Punkte Abzug folgen, Insolvenz. Kopf hoch, wird schon: Immer weiter nach vorn!