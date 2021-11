Im Theater gelten neue Corona-Regeln

Aufgrund der aktuellen Situation passt das Theater der Stadt Aalen sein Sicherheits- und Hygienekonzept an: Ab sofort müssen Theaterbesucherinnen und -besucher entsprechend der 2G-Regelung nachweisen, dass sie entweder genesen oder geimpft sind.

Außerdem kann auch mit einem negativen PCR-Test an den Veranstaltungen teilgenommen werden. Ein negativer Antigen-Schnelltest wird hingegen nicht mehr akzeptiert. Darüber hinaus besteht auch weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske während der Vorstellungen und beim Aufenthalt im Foyer – Visiere oder Face Shields sind nicht zulässig.

Einhergehend mit dem beschränkten Platzangebot ist es zurzeit nicht möglich, alle Sitzplatzwünsche zu erfüllen. Die Theaterleitung bittet dafür um Verständnis. Gleichzeitig wünscht sie sich, dass auch weiterhin möglichst vielen Besucherinnen und Besucher das Erlebnis Schauspiel im Kulturbahnhof und im Alten Rathaus, wo ab dem 12. November mit „Kleine Eheverbrechen“ gespielt wird, zu ermöglichen. Für beide Spielstätten existieren Hygienekonzepte, die eine Infektion sehr unwahrscheinlich machen. Bereits erworbene Tickets können aber aufgrund der aktuellen Änderung an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Trotzdem stehen bis zum kommenden Dienstag einige Vorstellungen auf dem Spielplan. So ist zum Beispiel dreimal Shakespeares „Romeo und Julia“ in der Inszenierung von Tina Brüggemann zu sehen, und zwar am Freitag, 5., und am Samstag, 6. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 7. November, um 19 Uhr im Theatersaal im KubAA.

Zum Inhalt: In Verona sind die Familien Capulet und Montague seit Generationen verfeindet. Da schleicht sich Romeo, ein junger Montague, auf einen Maskenball der Capulets, um nach einer unglücklichen Liebesaffäre auf andere Gedanken zu kommen. Und begegnet Julia... Das Stück ist eine Koproduktion des Theaters der Stadt, der Musikschule Aalen mit dem House of Dance Keraamika und wird gefördert von der Baden-Württemberg-Stiftung.

Am Montag, 8. November, um 18 Uhr widmet das Theater eine Mahnwache dem Widerstandskämpfer Georg Elser, und zwar auf dem Georg-Elser-Platz am KubAA. „Mutter, ich habe den Krieg verhindern wollen“ – so erklärte Georg Elser seiner Familie gegenüber sein Attentat auf Adolf Hitler. Am Abend des 8. Novembers 1939 brachte er im Münchner Bürgerbräukeller eine Zeitbombe zur Explosion, die den Diktator nur um wenige Minuten verfehlte. Bereits vor der Explosion wurde er an der Flucht gehindert und verhaftet. Er starb am 9. April 1945 im KZ Dachau. In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Netzwerk für Demokratie im Ostalbkreis würdigt das Theater diesen mutigen Widerstandskämpfer und gedenkt des Unrechts, das durch den Extremismus begangen wurde – und wird.

Wieder auf dem Spielplan steht am 12. November „Kleine Eheverbrechen“ von Eric-Emmanuel Schmitt.