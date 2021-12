Im stillen Gedenken an die Tsunami-Opfer von 2004

Traditionell gehört zum zweiten Weihnahtsfeiertag in der Aalener Stadtkirche das Gedenken an den Tsunami in Südostasien 2004. Die in Aalen und Umgebung lebenden Tamilen gestalten den Gottesdienst mit einer Lesung und Fürbitten auf deutsch und tamilisch. Pfarrer Bernhard Richter ging in seiner Predigt auf die Zuversicht ein, die den Menschen an Weihnachten geschenkt wird: „Der schon beim Propheten Jesaja angekündigte Immanuel ist gekommen und stellt sich auf unsere Seite. Und gibt uns Kraft und Zuversicht für alle Herausforderungen des Lebens, auch nach den Feiertagen und im neuen Jahr.“ Im Anschluss versammelten sich alle mit Abstand vor dem Altar, um an die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 17 Jahren zu gedenken. Richter betonte aber, der klimatische Tsunami sei das eine, der politische Tsunami, der die Tamilen in Sri Lanka getroffen habe, sei nicht weniger schlimm. Er bedankte sich bei den Tamilen, dass sie ihre Zuversicht nie aufgegeben, in Deutschland Fuß gefasst hätten und dennoch beim Tsunami ihre Landsleute nicht vergessen haben. T. Vyramuthu dankte der Kirchengemeinde und allen, die die Tamilen unterstützen. Mit einer Schweigeminute und dem Entzünden von Kerzen endete das Gedenken.