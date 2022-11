Im Stadtgebiet von Aalen: 38 Bäume müssen gefällt werden

Die sommerlichen Hitzewellen der vergangenen Jahre haben einige Bäume im Stadtgebiet so nachhaltig geschädigt, dass diese nun gefällt werden müssen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Entsprechende Ersatzpflanzungen würden ab dem Frühjahr 2023 vorgenommen.

Stadtbäume im Innenstadtbereich haben es häufig nicht leicht, stellt die Stadt fest. Wenig Platz, ein verdichteter Boden, der im Winter zusätzlich durch Streusalz belastet wird, und zu klein dimensionierte Baumquartiere seien häufige Probleme. Kommen dann im Sommer Extremhitze und zu wenig Niederschlag hinzu, führe dies oft zu nachhaltigen Schäden. Dieses Jahr konnten sich die Bäume zwar etwas erholen, so die Mitteilung. Dennoch müssen 38 Bäume im Aalener Stadtgebiet gefällt werden.

Durch die Versorgungsdefizite der betroffenen Bäume entstanden große Mengen Totholz in den Baumkronen, begründet die Stadt die Maßnahmen. Die so belasteten Bäume seien zudem deutlich anfälliger für Krankheiten wie zum Beispiel. Pilzbefall. Bruch- und Umsturzgefahr seien die Folge, so dass betroffene Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit stark zurückgeschnitten oder auch gefällt werden müssten.

Innerhalb der nächsten Wochen plane das Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität Ersatzpflanzungen für die jetzt gefällten Bäume, vorzugsweise in aufgewerteten Baumquartieren, um diese im kommenden Frühjahr zu pflanzen. Schließlich seien Bäume und andere Bepflanzungen essenziell für eine gute Lebensqualität gerade auch im Innenstadtbereich.

Über das Stadtgrün reguliere sich das Stadtklima, es filtere Schadstoffe wie Feinstaub aus der Luft und verbessere so die Luftqualität und sei gerade in der Sommerhitze willkommener Schattenspender. „Ganz zu schweigen von der Aufwertung des Stadtbildes“, endet die Mitteilung: „Bäume sehen nun einmal schön aus.“