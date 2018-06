Zwei Leichtverletzte und rund 20000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Einhornstraße in Schwäbisch Gmünd ereignet hat.

Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer geriet gegen laut Polizei 19.30 Uhr, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes, auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Renault einer 46-Jährigen zusammen. Beide Beteiligte zogen sich dabei zumindest leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.