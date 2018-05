Vor Kurzem fand in Niedernhausen (Hessen) der traditionelle Fünf-Länder-Vergleichskampf statt. Zunächst standen dabei die Mannschafts-Begegnungen im Duell Jeder gegen Jeden auf dem Programm.

Betreut wurden die Talente von Daniel Behringer, Evelyn Simon, Matze Schubien, Andreas Dörner und Theresa Preston (TSV Untergröningen). Team Baden-Württemberg belegte in den Mannschaftskämpfen einmal den ersten Platz (Schüler B I) und drei Mal den zweiten Platz, was am Ende zum Gesamtsieg führte. TTBW-Landestrainer Daniel Behringer zeigte sich entsprechend zufrieden.

Die Neunstädterin Amelie Fischer vom TSV Untergröningen spielte bei den Schülerinnen B1 (Jahrgang 2005 und jünger) zusammen mit Melanie Merk (TTC Beuren a. d. Aach) und Celin Ermler (SG Heidelberg-Neuenheim) für das Team Baden-Württemberg und belegte in der Endwertung Platz zwei; Fischer selbst erspielte sich in den Mannschaftspartien eine 6:2-Bilanz.

In der Einzelkonkurrenz konnte Fischer ihre Vorrundengruppe mit 3:0-Siegen gewinnen und traf dann im Viertelfinale unglücklicherweise auf die spätere Siegerin Sarah Rau (Hessen), der sie mit 0:3 unterlag. In der Endrunde um die Plätze fünf bis acht gab es zuerst eine 0:3-Niederlage gegen Sifan Sissi Pan (Hessen) und das Spiel um Platz sieben endete mit einer unglücklichen 2:3-Niederlage in der Verlängerung des Entscheidungssatzes gegen Melinda Maiwald (WTTV).

Am Ende stand der achte Platz und damit vier Plätze besser als vor einem Jahr.