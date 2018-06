Im Kreis soll’s wieder blühen

„Lasst Blumen blühen.“ So hat – sinngemäß – im vergangenen Herbst ein Antrag der Grünen bei den Beratungen des Kreishaushalts für dieses Jahr gelautet. Er zielte auf ein Konzept des Kreises gegen das Insekten- und Blumensterben vor allem für kreiseigene Flächen ab. Gekümmert hat sich letztlich der Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis um dieses Anliegen. Und der ist dabei nicht nur nicht untätig, sondern auch schon erfolgreich gewesen, wie sein Geschäftsführer Ralf Worm jetzt im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung dargelegt hat.

Nach Gesprächen mit den Geschäftsbereichen Straßenbau, Hochbau und Gebäudewirtschaft sowie der Leitung der Kliniken Ostalb sind laut Worm rund acht Hektar an potenziellen Blumenwiesenflächen allein an den kreiseigenen Gebäuden ermittelt worden, wobei die dauerhafte Eignung noch geklärt werden müsse. Am Ende, so Worm, dürfte die angesäte Gesamtfläche sicher etwas geringer sein.

Der Geschäftsbereich Straßenbau hat inzwischen acht größere Begleitflächen eruiert, die sich für eine größere Wiesenblumenaussaat eignen würden, zwei Flächen je Straßenmeisterei. Schließlich wurden vor der Frauenklinik des Aalener Ostalb-Klinikums bereits 0,15 Hektar Fläche bearbeitet, um dort noch vor der Sommerpause einsäen zu können.

Denn auch das machte Worm deutlich: Es könne nicht sofort „Natur aus erster Hand“ entstehen, das Anlegen solcher Blühflächen folge vielmehr einem zweijährigen Rhythmus. Für die größeren jetzt gefundenen Flächen müssten daher zunächst die Böden bearbeitet und es müssten die Erhaltungspflege und die Finanzierung des Saatguts geklärt werden. Dann könnte die Einsaat, so Worm, noch in diesem Herbst erfolgen.

Landrat Klaus Pavel sagte, das Artensterben sei inzwischen nach seinem Eindruck im Bewusstsein vieler Menschen angekommen, auch der Kreis erfahre zunehmend Akzeptanz im Bemühen, dem etwas entgegen zusetzen.

Volker Grab (Grüne) meinte, gerade für kreiseigene Flächen sei ein langfristiges Konzept entscheidend, und an den Straßenbegleitflächen müsse man das „Mähmanagement“ umstellen. Also überlegen, wann dort wie und wie oft noch gemäht werden soll. Schließlich brauche es die Bereitschaft der Bevölkerung, dies alles mitzutragen.