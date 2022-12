Im Krankenhaus: 87-Jährige nach Sturz verstorben

Am Dienstagnachmittag, 6. Dezember, ist eine 87 Jahre alte Frau nach einem Sturzgeschehen in das Ostalb-Klinikum eingeliefert worden. Die Frau ist am heutigen Freitag im Krankenhaus an den Folgen des Sturzes verstorben. Die Kriminalpolizei Aalen sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Auffindesituation der Frau geben können. Insbesondere wird die Person, die die Frau ins Krankenhaus gebracht hat, dringend als Zeuge gesucht. Die verletzte Frau wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im Wohngebiet Braunenberg aufgefunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen.