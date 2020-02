Im künftigen Meisennest wird eifrig gewerkelt

Eine neue Hauptarztpraxis in Bad Saulgau sorgt für ein wenig Entspannung bei der Versorgung mit Hautärzten im Kreis Sigmaringen. Dr. med. Andreas Jenke, Facharzt für Dermatologie, hat eine Hautarztpraxis in der Friedrich-List-Straße in Bad Saulgau eröffnet. Der Facharzt war zuvor in Österreich und in Spanien tätig.

In Spanien nur Privatpatienten behandelt „Wir haben das Gefühl, wir sind in einer sehr guten Umgebung gelandet“, sagt Andreas Jenke zum Start der neuen Facharztpraxis in Bad Saulgau.