Im Hobel-Wirt steckt ein Tausendsassa

Wie fast alle kleinen Buben wollte er einst Profifußballer werden. Doch dieser Traum ist ebenso geplatzt wie der Wunsch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu machen. „Doch alles im Leben hat einen Sinn und es kommt, wie es kommen muss“, sagt Benjamin Landes. Nach seinem Schulabschluss hat er viele berufliche Stationen durchlaufen und war ein Tausendsassa. Nebenher war er auch immer in der Gastronomie tätig. Hier ist er auch hängengeblieben. Seit fast fünf Jahren ist er Geschäftsführer des Hobel in der Helferstraße.

„Wer nichts wird, wird Wirt... Und wem auch dieses nicht gelungen, der macht in Versicherungen…“ Über diesen despektierlichen spöttischen Satz kann Benjamin Landes nur lachen. „Ich habe beides gemacht und bin stolz darauf.“ Denn was die Wenigsten wissen ist, dass der 39-Jährige in der Tat auch als Versicherungsfachmann gearbeitet hat.

Wohin ihn sein beruflicher Weg einmal führen wird, wusste er wie so viele junge Leute nach seinem Abschluss an der Dreißentalschule in Oberkochen und einer zweijährigen Ausbildung an der Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege in Aalen nicht. „Eigentlich wollte ich Physiotherapeut werden. Da die Ausbildung damals allerdings schon sehr teuer war, habe ich diesen Traum recht schnell wieder aufgegeben“, sagt Benjamin Landes, der schließlich als Maler und Lackierer bei der Firma System Strobel in Wasseralfingen lernte.

Anschließend zog es ihn in die Gastronomie. Angefangen hat er als Barkeeper in der ehemaligen Diskothek Mad in Heidenheim, weitere Stationen waren in Aalen das Lokal Amadeus (heute Kornstadl) in der Stadelgasse und schließlich das Pizzahaus Le Palme in der Radgasse, wo er eine Ausbildung zum Restaurantfachmann begonnen hat. Sein erstgeborener Sohn Elias, der heute 16 Jahre alt ist, wurde während seiner dortigen Lehre geboren, drei Jahre später erblickte der Zweitgeborene Matthew das Licht der Welt.

Um als junger Papa Zeit für seine Familie zu haben, verabschiedete sich der in Oberkochen aufgewachsene und heute in Arlesberg lebende 39-Jährige erst einmal aus der Gastronomie. Aber nicht ganz. Denn mit Gastronomie hatte auch sein Job im Großmarkt Fleiga in Schwäbisch Gmünd zu tun. Als Außendienstmitarbeiter betreute er hier Restaurants und Metzgereien. Kurze Zeit später tat sich für Benjamin Landes die Chance auf, zum einstigen Edeka-Großmarkt in Essingen zu wechseln, in dem er als stellvertretender Marktleiter beschäftigt war.

Zwei Jahre vor der Schließung des Lebensmittel-Großmarkts machte sich Benjamin Landes 2011 als Barkeeper selbstständig und half immer wieder im Amadeus, im Hobel und im Reichsstädter Café an der Stadtkirche aus. Auch für viele Geburtstage und Firmenjubiläen sei er gebucht worden, erzählt er und denkt unter anderem an das Oberkochener Unternehmen Leitz und die Aalener iLive-Gruppe.

Parallel arbeitete er zudem als selbstständiger Versicherungsvertreter für die Deutsche Vermögensberatung. Da die Selbstständigkeit allerdings immer mit einem gewissen Risiko behaftet gewesen sei und er seine Familie ernähren musste, die in dieser Zeit überdies zu kurz gekommen sei, sei er schließlich zur Allianz gewechselt und machte hier eine Ausbildung als Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann und zusätzlich bei der Immobilienakademie in Hamburg eine Ausbildung zum Immobilienmakler. Eine weitere Veränderung folgte im Jahr 2016. Nach der Trennung von seiner Frau arbeitete er im Vertrieb und in der Kundenbetreuung bei der Firma Würth.

Nach all diesen bewegten Jahren, in denen der 39-Jährige wohl mehr Ausbildungen absolvierte als so manch anderer, kam der Entschluss, nur noch als Wirt tätig sein zu wollen. „Bei allem, was ich gemacht habe, habe ich mein Herz für die Gastronomie nie verloren.“ An Silvester 2017 übernahm er schließlich von Ebru Kaya die Geschäftsführung des Hobel und ist hier mittlerweile angekommen. Stolz ist er auf sein tolles Team und auf seine Lebensgefährtin Chantal, die wie er zwei Jungen (Marlon und Lazar) mit in die Beziehung gebracht hat und mit der er den gemeinsamen fünfjährigen Sohn Tjorven hat. „Ohne die Unterstützung meiner Freundin wäre meine Arbeit als Geschäftsführer des Hobel gar nicht möglich“, sagt Benjamin Landes, der nach wie vor auch bei Landesligaspielen des SV Waldhausen für die Besucher ehrenamtlich die Cocktails mixt.

„Ich würde den Weg immer so wieder gehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, Wirt zu sein“, sagt Benjamin Landes und denkt etwa an die Corona-Pandemie und die beiden Lockdowns. Um seine Familie über Wasser zu halten, sei er sich auch nicht dafür zu schade gewesen, nebenher im Supermarkt Lidl in Unterkochen zu arbeiten und hier die Kasse zu machen oder die Regale einzuräumen. Wie wichtig es ist, für die Familie da zu sein, habe er von seiner Mutter gelernt, die ihn und seine beiden Schwestern nach der Trennung ihres Mannes und dem plötzlichen Herztod des Stiefvaters allein groß gezogen hat. „Da sie selbst berufstätig war, mussten wir alle an einem Strang ziehen und lernen, bereits in jungen Jahren selbstständig zu sein und Verantwortung zu tragen.“

Wenn er auf die junge Generation blickt, die vor der Berufswahl steht, ist er froh, mittlerweile gesettelt zu sein. Einen Ratschlag hat er aber für alle, die noch auf der Suche nach dem richtigen Job sind, parat. „Jeder sollte auf sein Herz hören und das machen, was ihm Spaß macht.“ Für ihn selbst sei es etwa nie infrage gekommen, an einer Maschine in einer Fabrik zu arbeiten und jeden Tag dasselbe machen zu müssen.

Auch sein ältester Sohn Elias soll seinen eigenen Weg gehen. „Ich würde ihm in seinen Entschluss nicht hineinreden“, sagt Benjamin Landes, der es gut findet, dass der 16-Jährige nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Kindergarten zur Bundeswehr möchte. Da einige der heutigen Jugend jeglichen Respekt gegenüber älteren Menschen verloren hätten, sei es ganz gut, dass er dort Struktur, Respekt und Ordnung lerne. Bis der Kleinste der Patchworkfamilie, der kleine Tjorven, vor der Berufswahl steht, ziehen noch einige Jahre ins Land. „Jetzt soll er erst einmal seine Zeit in der Kita genießen. Der Ernst des Lebens kommt noch früh genug.“ Und wer weiß, vielleicht tritt er auch mal in die Fußstapfen seines Tausendsassa-Papas.

Serie „Abschluss – Und dann?“

Fertig mit der Schule – und dann? Dieser Frage müssen sich auch in diesem Sommer wieder zahlreiche junge Leute stellen. Mit diesen möchten wir ins Gespräch kommen. Was geht in den jungen Köpfen vor, angesichts der zahlreichen Krisen, die das Land, ja die gesamte Gesellschaft durchschütteln? Corona, Krieg, Energie. Jetzt, so kurz vor dem Berufsleben? Wir möchten aber auch mit den Menschen auf der Ostalb sprechen, die sich dieser Frage bereits vor geraumer Zeit stellen mussten. Was waren ihre Beweggründe, ihren beruflichen Weg einzuschlagen? Was gab es damals für Probleme zu bewerkstelligen? Was hat die jungen Leute von damals bewegt? Wenn auch Sie uns von Ihrem Werdegang erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion.ellwangen@schwaebische.de oder redaktion.aalen@schwaebische.de – Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf. Ihre Redaktion