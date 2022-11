Im Gemeindehaus ist Frühstücks-Gottesdienst

„Zeigt Euch!“ heißt das Motto bei einem besonderen Gottesdienst. Dabei gehen Nahrung für Leib und Seele zusammen: Frühstück und Gottesdienst in einem gibt es am Sonntag, 13. November, im Gemeindehaus. Ab 10 Uhr gibt es Energie für den ganzen Menschen. Der Tag beginnt mit Musik, Begrüßung, gemeinsamen Liedern und Gebet, dann gibt es ein Frühstücksbuffet und genug Zeit für eine erste Essensrunde.

Gestärkt gehen die Kinderkirchkinder eine Zeit lang in ihren Raum, und die Größeren steigen in Form des „Bibelteilens“ mit Pfarrerin Caroline Bender in eine biblische Geschichte ein. Anschließend kann man weiterfrühstücken oder zu Stationen gehen mit Fürbitten, Segen oder Gespräch.

Musik machen Fabrizio Mancino und seine Band. „In einem solchem Wechsel mit Liedern, Gebet, Zeit für mich und andere verbinden sich Nahrung für innen und außen ganz hervorragend – und genüsslich“, findet das Team vom Gottesdienst am Kocher und lädt mit der Pfarrerin dazu ein, sich etwa zwei Stunden Zeit zu nehmen, um miteinander Gott und das Leben zu feiern und Kraft für die Woche zu tanken.