Im Galopp zu des Pudels Kern

Theaterintendantin Katharina Kreuzhage plant für kommenden Samstag Spektakuläres: Auf der Bühne im Wi.Z will sie Goethes „Faust“ inszenieren. Bekanntermaßen ein großes Werk, das sie indes auf die Gretchentragödie aus „Faust I“ eindampfen möchte. Vom Wuste befreit, um es in Anlehnung an den Faustschen Osterspaziergangs zu sagen. „So schreitet in dem engen Bretterhaus / Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, / Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle / Vom Himmel durch die Welt zur Hölle." Sozusagen im Galopp geht es beim Theater der Stadt zu des Pudels Kern.

Die Zielrichtung scheint klar: In ihrer letzten Aalener Inszenierung bleibt für Kreuzhage „Faust“ lediglich ein Greis, der noch einmal die Welt erobern will und dabei ein junges Mädchen zerstört. Eine Sicht, die auf allen Ebenen reich an vergleichbaren Beispielen ist. Durch alle Zeiten. „Faust als Endspiel eines verfehlten Lebens“, wie die Intendantin meint.

Ob ihre Analyse jedoch nicht zu kurz greift, wird sich am Samstag bei der Premiere zeigen. Auf die Inszenierung darf man auf alle Fälle gespannt sein, nicht nur weil Kreuzhage verheißt, interpretatorisch, um nochmals Goethe zu bemühen, des Pudels Kern gefunden zu haben, sondern auch weil dies zahlreiche ihrer Kollegen in all den Jahren zuvor ebenfalls geglaubt haben. „Ich erkenne, was die Welt // Im Innersten zusammenhält.“ Katharina Kreuzhage bestreitet nicht, dass so manch ein Intendant genau daran unrühmlich scheiterte.

Vielleicht sollten die Theatergänger vorab doch zum Reclam-Heftchen greifen? Überflüssig, meint Kreuzhage und verspricht spannende 80 Minuten Theaterspiel ohne Video, Pulverdampf und Klamauk. Dafür aber mit Live-Musik und Tanz. Fünf Schauspieler und eine Tänzerin werden auf der Bühne sein, wobei Stephan Weigelin den jungen und alten Faust spielt und Allzweckwaffe Max Rohland den Geist, der stets verneint, den Mephistopheles.

Für die Premiere am Samstag (20 Uhr) gibt es noch Karten. Nächste Aufführung ist am 16. Mai. (kul)