Im Einkaufszentrum: Mit Flasche geschlagen und Geld entwendet

Am Samstag um kurz nach 21.30 Uhr wurde die Polizei in Aalen darüber informiert, dass es in einem Einkaufszentrum in der Julius-Bausch-Straße zu Streitigkeiten gekommenwar, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger von einem ihm bekannten Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Weiterhin gab der 19-Jährige an, dass ihm von dem Mann auch noch mehrere hundert Euro entwendet worden seien. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an.