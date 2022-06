Im ehemaligen Optiker-Geschäft eröffnet bald eine Boutique

Vor über drei Jahren ist der Optiker Fielmann aus den Räumlichkeiten in der Radgasse ausgezogen. Bis vor kurzem nutzte ein Maler die Fläche als Ausstellungs- und Verkaufsraum. Jetzt kehrt hier neues Leben ein. Die Aalenerin Fabienne Uludag eröffnet hier in naher Zukunft eine Boutique für Frauen und Männer unter dem Namen „All I ever wanted“.

Die 27-Jährige mit türkischen Wurzeln ist in Aalen keine Unbekannte. Vielen ist sie noch als Angestellte im Geschäft von Dr. Skate ein Begriff, als dieses noch in der Bahnhofstraße seinen Sitz hatte. Hier absolvierte sie auch ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Einen Namen hat sich die junge Aalenerin auch als Mitarbeiterin in der Gastronomie gemacht. Bis Ende 2021 war sie als Festangestellte im Café Podium beschäftigt.

Jetzt möchte sie sich trotz Corona und angesichts eines Starts in eine ungewisse Zukunft den Traum von einer Selbstständigkeit erfüllen. Der Kontakt mit Menschen sei der 27-Jährigen schon immer wichtig gewesen und angesichts ihrer Ausbildung und ihres Faibles für Mode sei es nahegelegen, in ihrer Heimatstadt Aalen eine Boutique zu eröffnen. Eine solche in der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd aufzumachen, in der sie für kurze Zeit gelebt hat, sei für sie nicht infrage gekommen. Sie liebe Aalen und sei auch von den Aktionen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv begeistert, mit denen dieser die Stadt mit Leben fülle.

Auf den Leerstand in der Radgasse sei sie via Anzeigen aufmerksam geworden. Und der Standort sei in unmittelbarer Nähe der Gastronomiebetriebe Pizzahaus Le Palme, Buon Giorno und Split sowie dem Geschäft Dr. Fashion geradezu ideal.

Seit drei Wochen laufen die Umbauarbeiten in dem Geschäft, auf dem sie auf 90 Quadratmetern Mode für Frauen und Männern anbieten möchte. Neben Kleidung werde es hier auch Schuhe und Accessoires geben. Sowohl mit Blick auf das Sortiment als auch auf die künftige Einrichtung möchte die 27-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts verraten. Sie setzt auf den Überraschungseffekt. Mit beidem würde Fabienne Uludag jedoch für eine Bereicherung in Aalen beitragen und frischen Wind in die Kreisstadt bringen.

Wann ihre Boutique ihre Pforten öffnet, die die 27-Jährige anfangs alleine stemmen möchte, hänge von den Umbaumaßnahmen ab. Spätestens im August sollen hier Kunden allerdings einkaufen können.