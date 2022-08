Im ehemaligen Enchilada gibt es bald Sushi und Tapas

Es tut sich was im ehemaligen Enchilada in der Friedhofstraße. Seit über einem Jahr sind hier die Räume nach dem Ende des Steakhouse Wild West verwaist. Jetzt kündigen Banner die Neueröffnung von „Yuma – Sushi & Tapas“ an und im Innern wird fleißig umgebaut.

Noch prangt an der Front des gelben Gebäudes in der Friedhofstraße das Schild „the Wild West – Burger & Steak – Western Saloon“. Ein Rind mit Hörnern ist nach wie vor in einem der drei großen Fenster zur Straße hin abgebildet. Auch die Wörter Western und Saloon, von letzterem ist mittlerweile das N abgeblättert, sind in in den Fenstern zu sehen. Auch das Schild am Eingang zum Lokal zeugt noch von Zeiten, als Costa Ketaglidis das Steakhouse hier in unmittelbarer Nachbarschaft des Duran Imbiss und des Pub Maverick’s betrieben hat. Diese sind allerdings seit einem Jahr vorbei.

Seit dem Aus des Steakhouse stehen die Räumlichkeiten im ehemaligen „Deutschen Kaiser“, wie viele ältere Aalener das Gebäude analog zu der dort einst betriebenen Gastronomie noch nennen, leer. Das Gastspiel des Betreibers war nur von kurzer Dauer. Eröffnet hat dieser nach Umbauarbeiten Anfang Januar 2020 mit großem Enthusiasmus das Lokal, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und neben einer Dachterrasse und einem Außenbereich über einen Gastraum mit 120 Sitzplätzen verfügt.

Mit viel Holz und Dekoelementen, die an Cowboys und die Prärie erinnerten, verwandelte er die Räumlichkeiten in einen Western Saloon. Im Juli 2021 war hier mit Burgern und Co. allerdings wieder Schluss. Nicht wegen Corona, wie die Eigentümer des Gebäudes Otto Davis und Josef Mettmann damals sagten, sondern wegen anderer Gründe. Ihre Hoffnung, die Räume bereits im August 2021 wieder verpachten zu können, hat sich zerschlagen. Auch wegen des coronabedingten Personalmangels in der Gastronomie.

Vor geraumer Zeit sprach Otto Davis auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ von vier bis fünf Interessenten, die mit dem Lokal an der Friedhofstraße liebäugeln würden. Neben einem Betreiber, der hier ein Balkan-Restaurant eröffnen möchte, sei auch ein Pächter interessiert, der in den Räumen eine Sushi-Bar ins Leben rufen möchte. Eine solche wird hier jetzt auch verwirklicht. Davon zeugen Banner, die neben dem Gebäude oder besser gesagt neben dem zum Lokal gehörenden Biergarten angebracht wurden.

Auch im Innern tut sich im Verborgenen so einiges. Bauarbeiter und Handwerker sind hier emsig mit dem Umbau des Lokals beschäftigt. Dass hier eifrig ausgemistet und altes Mobiliar herausgerissen wird, davon zeugen auch Container des Entsorgungsfachbetriebs Starz im Freien, die unter anderem mit Brettern randvoll sind.

Beständigkeit. Das würden sich viele Aalener künftig in dem traditionsträchtigen Lokal wünschen. Nach dem Auszug des Enchilada funktionierten an dem Standort nur Kurzzeit-Konzepte. Weder Wannapa’s Thai Restaurant noch das Steakhouse haben überlebt.

Über die Wiederbelebung des Lokals freut sich Citymanager Reinhard Skusa. Er ist sich sicher, dass die neue Gastronomie mit Tapas und Sushi die kulinarische Vielfalt in Aalen bereichern wird. Wenn die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, werde diese auch angenommen.

Gebäude blickt auf lange Gastro-Tradition zurück

Das Gebäude in der Friedhofstraße kann auf eine lange Gastro-Tradition zurückblicken, die bis 1907 zurückreicht. Unter anderem war der „Deutsche Kaiser“ 1948 das Stammlokal der KSV-Ringer und der Spieler des VfR, die damals noch kein eigenes Clubheim hatten. 1971 eröffnete der Eiskonditor Carlo Scaldelai hier das Café Rialto. Seine Söhne Claudio und Stefano betreiben heute noch das Eiscafé Venezia in der Mittelbachstraße. Nach dem Ende des Eiscafés wurde aus diesem ein italienisches Restaurant, das Giovanni Coco ab 1979 zehn Jahre lang erfolgreich führte. Nach dessen Auszug und Umzug in die Ulmer Straße, wo seine Tochter Rosa gegenüber der Marienkirche noch heute das legendäre Ristorante Pizzeria Italia betreibt, eröffnete Salvatore Jemma 1989 hier die Pizzeria Calabria.

Als er seine Zelte abgebrochen hat, startete das Enchilada ab 2001 in dem Gebäude durch und schrieb bis 2017 Erfolgsgeschichte. Mit dem Umzug des mexikanischen Restaurants in den Kubus standen die Räumlichkeiten leer. Als eventueller Nachmieter war damals auch die Burger-Kette Hans im Glück im Gespräch. Statt Burger gab es ab Ende April 2018 hier allerdings thailändische Spezialitäten. Allerdings nur knapp über ein Jahr lang, dann schloss die Pächterin Wannapa Gorek ihr Restaurant und machte den Weg frei für das Steakhouse, das jedoch nur ein halbes Jahr an dem Standort geöffnet hatte.