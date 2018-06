Im Derby die Meisterschaft besiegelt

Im letzten Punktspiel der Verbandsstaffel-Runde sichern sich die U-17-B-Juniorinnen des FC Ellwangen die Meisterschaft. Mit dem 4:0-Sieg über Normannia Gmünd haben sie sich zudem für die Aufstiegsspiele in die Oberliga qualifiziert.

Die Normannia aus Gmünd benötigte vor diesem Spiel noch einen Sieg um die Klasse zu halten und der FCE noch einen Punkt um sicher Meister zu sein. Die Gmünder Mädchen hielten ordentlich dagegen und so musste Ellwangen alles aufbieten um den Platz als Sieger zu verlassen. In der Anfangsphase war es Marie Lutz, die eine gute Chance hatte. Eine gute Flanke von Annika Messner verpasste Carla Fürst nur um Zentimeter vor der Torlinie. In der 30. Minute war es dann aber so weit. Die kurz zuvor eingewechselt Anna Carola trat aus halbrechter Position zum Freistoß an. Sie brachte den Ball mit Zug aufs Gmünder Tor und dieser schlug im Tor der Gmünder ein. Keine Minute später nutze Carla Fürst eine Unachtsamkeit der Gmünder Abwehr aus. Geschickt umkurvte sie die Torhüterin und schob zum 2:0 ein. Mit diesem Doppelschlag ging es in die Halbzeit. Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild. Nur vereinzelt gelangen den Gmündern Konter, die aber von der Ellwanger Abwehrkette gut vereitelt wurden. In der 57. Minute war es Marie Lutz, die den Ball scharf nach innen zog. Am langen Pfosten hämmerte Carla Fürst den Ball in die Maschen. Das Spiel war entschieden. In der Nachspielzeit gelang Ellwangen noch das 4:0 durch Emilie Baier