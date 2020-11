Im Advent: Kurze Gottesdienste im Freien

Im Advent wird es an verschiedenen Plätzen, verteilt über die Stadt, kurze Gottesdienste im Freien geben, um auf die Botschaft des Advent zu lauschen und sie auf sich wirken zu lassen. Der erste solche Gottesdienst ist am Dienstag, 1. Dezember, um 17 Uhr vor dem Turm der Stadtkirche, ein zweiter am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 Uhr im Hof des Samariterstiftes, Jahnstraße 12, ein weiterer am Freitag, 4. Dezember, um 17 Uhr auf dem Spritzenhausplatz bei der Krippe von Hildegard Diemer.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Aalen laden ein, sich stärken zu lassen von Musik und Impuls und in der geschenkten Gottesdienstzeit in Psalm und Gebet einzustimmen. Die Coronaschutz-bestimmungen werden eingehalten. Weitere Termine werden wochenweise bekanntgegeben.