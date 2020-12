Im 227. Kampf: Dörrer siegt in Thailand erneut durch K. o.

Daniel Dörrer ist wieder zurück in der Erfolgsspur: Der Ellenberger Profiweltmeister besiegte in der Hauptstadt Thailands seinen philippinischen Gegner durch einen spektakulären K. o.

Dörrers Gegner war der starke und erfahrene Profikämpfer Tang Mo – Lokalmatador in Bangkok. Es entstand ein spannender und ausgeglichener Kampf – in der zweiten Runde jedoch erwischte Dörrer seinen Kontrahenten mit einer Serie von starken Schlägen so hart, dass dieser nicht weiter in der Lage war, den Kampf fortzuführen. Dörrer gewann somit seinen 227. Kampf durch K. o.

„Das war diesmal wirklich ein bisschen wie David gegen Goliath! Tang Mo wiegt über 50 Kilogramm mehr als ich, aber ich wollte diesen Kampf unbedingt machen! Danke an meinen Gegner für einen fairen Fight“, erklärte Dörrer.