Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Personen, die am Sonntagabend ein illegales Autorennen beobachtet haben oder dadurch gefährdet worden sind. Am Sonntag gegen 22 Uhr wurden im Bereich der Remsstraße drei Fahrzeuge ausgemacht, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und nahezu ohne Abstand untereinander in Richtung Buchstraße fuhren.

In der Buchstraße fuhren die Autos hintereinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Zwei dieser Fahrzeuge überholten in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen dort fahrenden PKW. Augenscheinlich trugen die drei Fahrer ein illegales Autorennen aus. Es handelte sich um zwei Autos der Marke BMW und um einen Audi. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger, denen diese Fahrzeuge aufgefallen sind oder die eventuell gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.