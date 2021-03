Illegales Autorennen behindert Verkehr auf der A 7

Zwei Autofahrer haben sich am Samstag ein illegales Autorennen auf der A7 geliefert. Eines der beiden Autos hat ein Heidenheimer Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer berichteten von der Autobahn A7, dass sich Höhe Heidenheim/ Giengen an der Brenz zwei Pkw ein illegales Autorennen liefern.

Die ersten Notrufe gingen bei der Polizei gegen 18.40 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die zwei am Rennen beteiligten Pkw, ein Pkw mit regulärer Zulassung aus dem Landkreis Heidenheim (HDH) und ein Pkw mit sogenannten roten Kennzeichen aus dem Landkreis Günzburg (GZ) auf der A 7 etwa Höhe Oggenhausen in Richtung Süden/Autobahnkreuz Elchingen unterwegs. Durch diese beiden Fahrzeuge wurde der nachfolgende Fahrverkehr durch Abbremsen auf eine Fahrgeschwindigkeit bis circa 40 Stundenkilometer genötigt. Anschließend lieferten sich die beiden Autos ein Beschleunigungsrennen, ehe sich der Vorgang wiederholte und der nachfolgende Verkehr wieder zur Langsamfahrt genötigt wurde. Zeugen des illegalen Autorennens werden gebeten, sich mit Polizeidienststelle in Heidenheim-Oggenhausen, Telefon: 07321 / 97520, in Verbindung zu setzen