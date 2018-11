Ilg sorgt sich um Sicherheit der Floriansjünger

Die geänderte Satzung für die Aalener Feuerwehr hat im Hofener Ortschaftsrat für eine längere und intensive Diskussion vor allem zwischen dem Ortsvorsteher und Michael Felgenhauer (Bürgerservice und öffentliche Ordnung) gesorgt. Patriz Ilg hält einen Paragraphen für „schwierig“: Die Tauglichkeit eines Feuerwehrmannes muss durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen werden. Künftig soll aber über Ausnahmen und im Einzelfall der Feuerwehrausschuss (die Abteilungskommandanten) entscheiden können. Und genau daran stört sich Ilg. Er sieht unter anderem ein rechtliches Problem in diesem Passus der neuen Satzungsfassung und sorgt sich um die Kameraden eines nicht ganz so fitten Florianjüngers.

Zum Hintergrund: Die Neufassung orientiert sich an der Mustersatzung des baden-württembergischen Gemeindetags. So kann beispielsweise ein Feuerwehrmitglied nach Vollendung des 17. Lebensjahrs in die Feuerwehr aufgenommen werden, bisher war die Vollendung des 18. Lebensjahrs vorgeschrieben. Aktiv an Einsätzen darf er aber wie vorher erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres teilnehmen. Eine wichtige Ergänzung in der Satzung ist der Rechtsbeistand der Stadt für Feuerwehrmitglieder wegen der zunehmenden Übergriffe gegen Rettungskräfte im Einsatz. Mit der Neufassung soll unter anderem auch in Zukunft dafür gesorgt, werden, dass genügend Nachwuchs in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr nachrückt. Momentan besteht die Aalener Feuerwehr aus 280 Aktiven.

Ilg: Ausschuss könnte Gutachten untergraben

Die neue Satzung ist nicht unumstritten. „Es wurde heftig diskutiert“, berichtet Felgenhauer und sie wurde mit nur neun Ja-Stimmen (bei sieben Gegenstimmen) beschlossen. “ Das machte Ilg hellhörig und er fragte, warum der Beschluss nur „mehrheitlich“ gefasst worden war. Ilg vermutet, auch wegen dem neuen Paragraphen „Aufnahme in die Feuerwehr“. Für ihn bedeutet der Zusatz „über Ausnahmen entscheidet im Einzelfall der Feuerwehrausschuss“ vereinfacht ausgedrückt, dass ein Feuerwehrmitglied in den Einsatz geht, obwohl er gar nicht tauglich dafür oder nicht fit genug ist. Damit gefährde er sich selber, die Kameraden und im Falle eines Unfalls bei einem Einsatz könne das auch rechtliche Konsequenzen haben. Außerdem sei es so: Der Feuerwehrausschuss könne durch diesen Paragraphen das Gutachten von Fachleuten (die das Attest ausstellen) untergraben.

Felgenhauer sieht das anders. Die ärztliche Bescheinigung „G26“ gelte schon länger. Die neue „G26.3“ stelle „recht hohe Anforderungen“ an die Fitness und an den Gesundheitszustand eines Aktiven. Denn die Enthält auch die Eignung für die Atemschutzträger, an die besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Es sei aber so, dass nicht jeder im Einsatz Atemschutzträger ist, es gebe ja beispielsweise die Maschinisten. Etwa 30 Prozent der Feuerwehrleute seien keine Atemschutzträger. Und die müssten dann im Prinzip ohne die Ausnahmeregelung entlassen werden, beziehungsweise sie dürften künftig gar nicht aufgenommen werden.

Felgenhauer widersprach Ilg auch bei dessen Hinweis auf die rechtlichen Konsequenzen. Haftungsrechtlich sei man auf der sicheren Seite und zudem orientiere sich die Stadt ja an der Mustersatzung des Gemeindetags. Ilg hat trotzdem weiterhin große Bedenken und „bittet eindringlich “, dies nochmals zu überprüfen. Felgenhauer sicherte zu, dass die Sache für die Gemeinderatssitzung (am 20. Dezember) aufbereitet wird.