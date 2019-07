IKK zeichnet Maler und Lackierer aus

Die IKK lässt es sich nicht entgehen, jedes Jahr anlässlich eines Festabends in ihren Räumen die besten Maler und Fahrzeuglackierer auszuzeichnen. Dieses Mal waren es 40 ausgelernte Gesellen in beiden Fachrichtungen. Weil es dem Handwerk schon lange nicht mehr so gut geht, wie in diesem Jahr, sind auch die Aussichten auf feste Verträge bestens, versicherte in seinem Schlußwort der Obermeister der Innung Heidenheim, David Thieringer.

Die Begrüßung bei diesem Festabend hatte Obermeister Michael Bader von der Innung Aalen und Hausherr Hubert Fischinger vorgenommen. Beide dankten sowohl den Eltern, sondern auch den Lehrern der Technischen Schule, dem Landkreis und den Meistern der jeweiligen Ausbildungsbetriebe. Noch immer sei die in der Bundesrepublik praktizierte duale Ausbildung beispielhaft und werde zunehmen auch in anderen Ländern so durchgeführt. In den Räumen der IKK sind auch noch in den kommenden Wochen die Gesellenstücke unter dem Motto „Farbe unter einem Dach zu sehen“.

„Die Maler machen die Welt schöner“, gratulierte Schulleiter Vitus Riek den Gesellen. Dafür lohne sich jede Mühe. Er gratulierte zum Abschluss und forderte, ihrer Fachkompetenz jetzt auch gerecht zu werden. Die Sprecher von Malern und Lackierern zeigten anhand von Bildern, wie das Projekt „Umbau eines Bauernhofes zu einem Bioladen“ in verschiedenen Arbeitsschritten angegangen wurde.

Die besten Maler und Lackierer der Innung Aalen waren in diesem Jahr Patrick Kopp, Christiane Zimmerman, Moritz Keck und Carl Hörner. Sie wurden von Hannes Jedele, Obermeister Michael Bader und Prüfungsvorsitzendem Hubert Schmid ausgezeichnet. Der Schulpreis „Lukas“, Schutzpatron der Maler und Lackierer, ging in diesem Jahr ebenfalls an Carl Hörner.