IKK unterstützt Selbsthilfeprojekte

Die Innungskrankenkasse (IKK) classic unterstützt im Jahr 2017 Selbsthilfeprojekte in der Region Ostwürttemberg mit rund 12 100 Euro. Diese Fördermittel fließen – neben der Pauschalförderung, die alle Krankenkassen gemeinsam finanzieren – für individuelle Projekte der Selbsthilfegruppen in der Region. Insgesamt stellt die Kasse Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen in Baden-Württemberg knapp 673 000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

„Selbsthilfegruppen leisten eine wichtigen Beitrag zur Bewältigung von schweren Krankheiten, Behinderungen und psychosozialen Problemen“, betont Christiana Messinger, Ansprechpartnerin für Selbsthilfeförderung bei der IKK classic in der Region Ostwürttemberg. Sie lädt die Selbsthilfegruppen ein, sich für die Unterstützung ihrer geplanten Projekte direkt an die IKK classic zu wenden. „Damit der Antrag rechtzeitig bearbeitet und genehmigt werden kann, empfiehlt es sich, ihn spätestens einen Monat vor Projektbeginn einzureichen“, rät Christiana Messinger.