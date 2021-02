Iisalo warnt vor dem Boden der Tatsachen

Zum dritten Auswärtsspiel in Folge führt der Weg der HAKRO Merlins Crailsheim zu den JobStairs Gießen 46ers. Mit einer 2:13-Bilanz stehen die Hessen momentan auf dem letzten Tabellenplatz, in diesem Jahr blieben sie noch sieglos. Seit dem Headcoach Rolf Scholz das Ruder an Lahn übernahm, ist jedoch ein Aufwärtstrend zu beobachten. Die HAKRO Merlins strotzen nach dem historischen Sieg gegen den FC Bayern München vor Selbstvertrauen. Mit dem 13. Saisonsieg verteidigten die Zauberer den zweiten Tabellenplatz und sorgten erneut für eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga. Tip-off in der Sporthalle Gießen-Ost ist am Samstag um 18 Uhr, MagentaSport überträgt das Spiel live.

Besser hätte man sich den 31. Januar 2021 in Crailsheim nicht ausmalen können. Exakt 35 Jahre nach der Gründung des Vereins traf man im Audi Dome auf den Titelaspiranten FC Bayern München. In einem Overtime-Krimi gelang dann die Sensation und die Zauberer besiegten den Deutschen Meister von 2018 und 2019 mit 105:103. Erstmals seit März 2018 (!) verloren die Münchner ein Heimspiel in der Hauptrunde der easyCredit BBL – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bezwangen die HAKRO Merlins Crailsheim den FC Bayern Basketball. Doch spätestens seit vergangenem Dienstag, als die Vorbereitung auf das nächste Spiel begann, lag der Fokus auf den 46ers.

Diese starteten wettbewerbsübergreifend mit elf Niederlagen (Pokal und BBL) in die Saison. Nachdem Rolf Scholz das Traineramt von Ingo Freyer übernahm, feierte der Traditionsverein gegen Bayreuth und Frankfurt allerdings seine ersten beiden Saisonerfolge. Seither gingen die weiteren Spiele gegen Göttingen, Berlin, Vechta, Oldenburg und Ludwigsburg zwar verloren, die Mittelhessen überzeugten aber teilweise mit guten Leistungen. „Den größten Fehler, den wir vor dem Spiel machen können, ist der Blick auf die Tabelle. Es gibt in der BBL keine einfachen Spiele, das ist Fakt. Wenn man sich nur minimal ausruht, bringen dich die fünf Prozent weniger Fokus sofort auf den Boden der Tatsachen. Das ist eine große Herausforderung, nachdem wir eine so starke Mannschaft wie Bayern besiegt haben“, warnt Tuomas Iisalo vor dem Spiel bei den Hessen.

Auch bei den Crailsheimern gibt es eine, wenngleich ganz und gar nicht erfreuliche, Veränderung im Kader. Tim Coleman zog sich im Spiel gegen den FC Bayern ohne Fremdeinwirkung eine schwere Knieverletzung zu. „Nach dem emotionalen Sieg in München haben wir die traurige Nachricht von Tims Verletzung erhalten. Das ist in vielerlei Hinsicht ein schwerer Schlag für das Team. Er war das Bindeglied zwischen unseren Guards und Forwards und lieferte immer das ab, was das Team brauchte, indem er verschiedene Rollen lernte und spielte“, erklärt Iisalo. Alle weiteren Spieler stehen dem Crailsheimer Coach zur Verfügung, unter anderem auch der BBL-Topscorer Trae Bell-Haynes. Der Kanadier bestätigte in München einmal mehr seine überragende Form. Mit 31 Punkten stellte er seine neue BBL-Bestleistung auf, sein letzter Wurf in der Verlängerung sorgte schließlich für den 103:105-Endstand.

„Mit dem Spiel am Samstag beginnt für uns eine anstrengende Phase vor der Länderspielpause“, weiß Iisalo, angesichts des Spiele-Marathons mit vier Begegnungen innerhalb von neun Tagen. „Daher müssen wir in dieser Woche in der Vorbereitung viel arbeiten, um das richtige Gleichgewicht zu finden.“ In den bisherigen sieben Aufeinandertreffen behielten die Zauberer dreimal die Oberhand, die letzten beiden Auswärtsspiele gingen an die HAKRO Merlins. Der letzte Sieg liegt etwa eineinhalb Jahre zurück, als die Crailsheimer zum Saisonauftakt mit 108:92 gewinnen konnten.