IHK zeichnet die 390 besten Azubis aus

390 Prüfungsteilnehmende an den beruflichen Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg haben im Jahr 2022 in ihrer dualen Berufsausbildung herausragende Prüfungsleistungen erzielt. Jetzt wurden ihnen im Congress-Centrum in Heidenheim ihre Auszeichnungen überreicht.

Insgesamt 390 Absolventen wurden für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet und erhielten für ihre hervorragenden Prüfungsleistungen von der IHK Preise und Belobigungen beim Festabend überreicht. An den Winter- und Sommerprüfungen 2022 hatten insgesamt 2006 Prüfungsteilnehmer in 40 kaufmännischen und in 66 gewerblich-technischen Berufen teilgenommen. „Das ist eine beachtliche Zahl an hervorragenden Ausbildungsabsolventen, die hier in der Region Ostwürttemberg nun fest im Beruf stehen. Fast jeder fünfte Auszubildende, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde ausgezeichnet“, freute sich IHK-Präsident Markus Maier.

Für die Spitzenleistung bei den Abschlussprüfungen wurde Tobias Werner mit dem Otto-Rieger-Preis der Otto-Rieger-Stiftung ausgezeichnet, der 2022 zum fünften Mal verliehen wurde. Werner ist bei Netto in Gschwend als Verkäufer beschäftigt. Er ist gleichzeitig Landesbester in seinem Beruf sowie auch bester kaufmännischer Auszubildender in der Region Ostwürttemberg. „Tobias Werner hat als junges Talent bewiesen was auch in herausfordernden Zeiten geleistet werden kann“, sagte Jörg Steffen Rieger, Geschäftsführer der Firma RUD bei der Preisvergabe.

Fünf weitere Landesbeste in ihrem Beruf konnten ausgezeichnet werden. Thomas Brandner (Fritz Planung GmbH, Aalen), hat seine Ausbildung als Technischer Systemplaner für elektrotechnische Systeme abgeschlossen, ebenso Michael Fezer als Automobilkaufmann bei der Mercedes-Benz AG in Schwäbisch Gmünd. Marco Gröner ist bester Zerspanungsmechaniker, er lernte bei Kessler & Co. in Abtsgmünd. Tobias Ilg wurde bester Industriemechaniker, er ist im Feingerätebau bei Mapal in Aalen tätig. Nadine Preuß wurde als beste Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung als Azubi der Spedition Brucker in Aalen, ausgezeichnet.

„Wir besitzen in der Region hervorragende Ausbildungsunternehmen, zudem wird in den Beruflichen Schulen zielgerichtet gute Arbeit geleistet“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler. Lob zollte er allen Beteiligten und ehrenamtlich Engagierten für deren Einsatz bei der dualen Berufsausbildung, insbesondere im Prüfungswesen. Rund 1500 Fachkräfte aus Unternehmen und Berufsschulen engagierten sich jährlich ehrenamtlich in rund 400 Prüfungsausschüssen beim Abnehmen der Prüfungen. „Durch diese wertvolle Arbeit ist eine berufliche Ausbildung auf diesem hohen Qualitätsniveau erst möglich“, sagte Rentschler.

Heidenheims Oberbürgermeister Michael Salomo hielt die frisch gebackenen Fachkräfte dazu an, dran zu bleiben. Wichtig sei es jetzt, das vorhandene Wissen und die Fähigkeiten zu nutzen und weiter zu entwickeln. Der Heidenheimer Landrat Peter Polta betonte, dass die Ausbildung nach wie vor viel Wert sei. „Sie sind die Zukunftsmacher der Region.“, so Polta.