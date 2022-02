IHK Ostwürttemberg bewertet die Digitalwoche als vollen Erfolg

Beim Abschluss der Digitalwoche am Freitag im Bürgerhaus Schranne in Giengen haben die EDV-Lösungen für Unternehmen im Vordergrund gestanden. Die Referenten gingen auf gangbare Strategien für die digitale Transformation in mittelständischen Betrieben ein.

„Das Beste kommt zum Schluss.“, begrüßte Dieter Henle, Oberbürgermeister der Stadt Giengen die Gäste der Hybrid-Veranstaltung vor Ort sowie im Livestream. Man freue sich in Giengen Gastgeber für die „durchdachte ebenso wie innovative“ Veranstaltungsreihe zu sein. „Eine Digitalwoche wie diese steht uns Tüftlern in Ostwürttemberg gut zu Gesicht. Und sie dokumentiert, dass wir die Zukunft hier in der Region längst schon anpacken.“

Mit Michael Belko, Geschäftsführer der Digitalforfuture GmbH und Vorsitzender des IHK-Digitalisierungsausschusses, referierte ein ausgewiesener Experte der Region über die „Strategie zur Digitalisierung“. Belko skizzierte die fünf Handlungsfelder der digitalen Transformation: Infrastruktur, Arbeitsplatz, Abläufe, Produkte und Kompetenzen.

„Digitalisierung funktioniert nur, wenn die Handlungsfelder zusammen kommen. Die Zukunft gehört den digitalen Plattformen und den vernetzten Unternehmen, denen es gelingt das alles zusammen zu bringen“, prognostiziert Belko. Wichtigste Voraussetzung der erfolgreichen digitalen Transformation: Kundenorientiertes Denken und Handeln.

Klaus Raab, Geschäftsführer der Raab IT-Systemhaus GmbH referierte per Live-Schalte über die Anwendung des richtigen IT-Systems im Unternehmen. Dabei gilt es, die Datensicherheit, die Leistung der IT-Infrastruktur und die Beweglichkeit der Systeme im Zusammenspiel mit der Unternehmenstrategie zu beachten – ein Plädoyer für die strategische Zusammenarbeit mit regionalen IT-Partnern, die sowohl Qualität sichern als auch Notfall-Szenarien beherrschen.

„Wir machen IT nicht zum Selbstzweck. Es geht darum, dass Ihre Kunden deren Ziele erreichen und Sie, die Unternehmen, Ihre Ziele ebenfalls erreichen.“, schoss Raab seinen Vortrag: „Wir müssen aus der Panik herauskommen, immer wieder Projekte neu und kurzfristig zu realisieren. Wir brauchen Strategien, saubere Fahrpläne, und Meilensteine, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Doch ohne geeignete Rechner-Hardware würde Digitalisierung nicht funktionieren. Dies erörterte Uwe Silberhorn von der Extra Computer GmbH eindrücklich: IT-Prozesse können nur dann verlässlich funktionieren, wenn die Hardwareplattform mit Bedacht gewählt und implementiert wurde. In anschaulichen Beispielen zeigte Silberhorn auf, dass individuelle Lösungen aus der Region in Ostwürttemberg bereits erfolgreich im Einsatz sind.

Zum Abschluss ergriff Michael Belko, der Vorsitzende des IHK-Digitalisierungsausschusses, noch einmal das Wort, um sich zu bedanken und ein Fazit zu ziehen. Fünf Tage, fünf Orte, unzählige Themen. Die erste Digitalwoche in Ostwürttemberg war aus seiner Sicht ein voller Erfolg.