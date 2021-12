IHK-Mitgliedsbeitrag sinkt auf 0,25 Prozent

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg

entlastet im kommenden Jahr die Unternehmen: Sie senkt ihren Beitragshebesatz auf 0,25 Prozent. Das hat die Vollversammlung der IHK in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Das Thema Corona sowie die Folgen der Pandemie überlagern weiterhin das Geschehen. Dennoch stimmte in den vergangenen Monaten die wirtschaftliche Robustheit vieler Mitgliedsbetriebe zuversichtlich. Auf Vorschlag des Präsidiums beschloss die Vollversammlung für 2022 eine Reduzierung des Beitragshebesatzes um 0,01 auf 0,25 Prozentpunkte des Gewerbeertrags. „Der vorgelegte Wirtschaftsplan sieht ein ausgeglichenes Ergebnis für 2022 vor. Das geplante Jahresergebnis wird durch eine Abnahme des Eigenkapitals sowie einem Ergebnisvortrag aus dem laufenden Jahr 2021 ausgeglichen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler bei seiner ersten Vollversammlungssitzung im neuen Amt.

In ihrer letzten Sitzung in der Wahlperiode 2017 bis 2021 erörterte die IHK-Vollversammlung im Online-Format neben dem Wirtschaftsplan für 2022 die Auswirkungen der Pandemie sowie die Aktivitäten innerhalb der Initiative „Zukunft Ostwürttemberg“. Am 11. Januar wird sich die im Oktober neugewählte IHK-Vollversammlung für die Wahlperiode 2022 bis 2026 konstituieren.

Mit einer soliden finanziellen Ausrichtung bleibe die IHK Ostwürttemberg ein verlässlicher Partner für alle Mitgliedsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Politikberatung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Gesamtinteressenvertretung, sagte IHK-Präsident Markus Maier. Er ging auf die aktuelle konjunkturelle Situation ein. Ungeachtet der Pandemie sei der Fachkräftemangel derzeit größer als vor dem Ausbruch von Corona. „Nach Medienberichten wird dadurch die Wirtschaftsleistung um rund 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gebremst. Ob durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine gewisse Abhilfe geschaffen werden kann, muss sich zeigen“, betonte Maier. Er ging zudem auf die Lieferketten-Problematik sowie die zuletzt gestiegene Inflationsrate ein.

Das Geschäftsjahr 2020 schloss die IHK mit einem positiven Ergebnis von 544 000 Euro ab. Rund 711 000 Euro wurden dabei dem sonstigen Eigenkapital zugeführt. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 ist nach aktuellen Berechnungen mit einem gegenüber der Planung positiveren Jahresergebnis von 713 000 Euro zu rechnen. Das sonstige Eigenkapital verringert sich dabei planmäßig um 830 000 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2022 ist laut Rentschler weiterhin geprägt von Unsicherheiten durch die Pandemie und den resultierenden Reaktionen auf den Weltmärkten. Der Plan sieht die restlichen Sanierungsmaßnahmen am Gebäude in Heidenheim in Höhe von rund 238 000 Euro vor. Die Erträge durch Beiträge und sonstige betriebliche Erträge sind leicht rückläufig prognostiziert und so im Wirtschaftsplan für 2022 dargestellt. Dennoch bleibt aufgrund der besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Region als der prognostizierten eine Umlagesenkung auf die 0,25 Prozentpunkte der Gewerbeerträge möglich. „Die Einnahmen bei den Beiträgen können damit stabil gehalten werden“, betonte Rentschler. Die Vollversammlung beschloss die Wirtschaftssatzung 2022 und den Wirtschaftsplan 2022 in der vorgelegten Fassung einstimmig.

Bei der Vollversammlungssitzung wurden die Mitglieder auch über die Auftaktveranstaltung zur Offensive „Zukunft Ostwürttemberg“ informiert. Durch Arbeitsgruppen aufbereitet, möchte die Region in den kommenden Monaten Antworten auf die wichtigsten Zukunftsfragen bieten – und zwar im engen Schulterschluss der regionalen Kooperationspartner, insbesondere mit den Landkreisen Ostalb und Heidenheim, sagte Thilo Rentschler.