IHK: Drescher übernimmt interimsweise für Eberle

Bereits im Oktober hatte IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle angekündigt, sich mit Ablauf ihres Vertrags (31. Oktober 2021) neuen Aufgaben zuwenden zu wollen. Nun hat sie von der Möglichkeit einer vorzeitigen Vertragsauflösung Gebrauch gemacht und wird die IHK Ostwürttemberg zum 31. Januar verlassen. Mit dem Juristen Thorsten Drescher, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und langjähriger Leiter des Geschäftsfelds Recht der IHK, bleibt die IHK umfassend handlungsfähig. Das Auswahlverfahren für die Nachfolge in der Hauptgeschäftsführung läuft bereits.

Michaela Eberle möchte sich nun mit voller Kraft und ohne zeitliche Einschränkung auf ihre berufliche Zukunft konzentrieren. Sie teilt in einer Mitarbeiterinformation weiter mit: „Denn auch mir stellen sich nun neue Herausforderungen und die Chance, die Veränderung zu ergreifen.“

Das IHK-Präsidium hatte bereits in der letzten Sitzung der IHK-Vollversammlung am 26. November den Nachfolgeprozess zur Neubesetzung der Hauptgeschäftsführung in die Wege geleitet: Mit der Sichtung und Vorauswahl sind die sieben Mitglieder des Präsidiums von der Vollversammlung beauftragt.

„In der Zwischenzeit wird Thorsten Drescher, langjähriger Leiter Recht der IHK Ostwürttemberg, als stellvertretender Hauptgeschäftsführer die Interessen wahrnehmen und die Geschäfte führen. Damit ist die IHK Ostwürttemberg vollumfänglich handlungsfähig. Ebenso sind die Dienstleistungen der IHK für unsere Mitgliedsunternehmen uneingeschränkt verfügbar“, so IHK-Präsident Markus Maier.