IHK bietet neuen Kurs „Elektrotechnik für Kaufleute“ an

Das IHK-Bildungszentrum in Aalen bietet ab Montag, 7. November, in Teilzeit – von 17.30 bis 20.45 Uhr – das Seminar „Elektrotechnik für Kaufleute“ an. Die Teilnehmer erhalten Infos zu elektrotechnischen Grundschaltungen, elektrischen Schaltplänen und vieles mehr, heißt es in der Ankündigung der IHK.

An zehn Abenden, jeweils montags und mittwochs, erklären erfahrene Fachkräfte alles über elektrotechnische Grundschaltungen, elektrische Schaltpläne, verschiedene Bauteile, Automatisierungs- und Antriebssysteme und technische Fachbegriffe. Weitere Infos und die Anmeldung unter www.ihk.de/ostwuerttemberg, Seitennummer 135164902, oder Telefon 07361/56920.