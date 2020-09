Igel löst Motorradunfall aus

Weil eine Autofahrerin am Mittwochabend in Leinzell wegen eines Igels bremste, ist ein Motorradfahrer von seinem Zweirad gestürzt. Gegen 22.30 Uhr bemerkte die 27-jährige Autofahrerin das Stacheltier in der Gmünder Straße und bremste ab. Der nachfolgende Motorradfahrer musste ebenfalls stark bremsen und stürzte deshalb von seiner Maschine. Dabei wurde er verletzt. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.