IG Metall knöpft sich Bierschneider-Gruppe vor

Die IG Metall erhebt schwere Vorwürfe gegen die bayerische Firma Bierschneider, die Anfang Juli vergangenen Jahres die insolvente Auto-Wagenblast-Gruppe mit allen fünf Standorten in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Heidenheim übernommen hat. Die Gewerkschaft wirft dem Arbeitgeber vor, die Tarifverhandlungen abgebrochen und damit Tarifflucht begangen zu haben. In einer Versammlung am Donnerstagabend wurden die IG-Metall-Mitglieder und Beschäftigten darüber informiert.

Die Nachricht, dass die bayerische Bierschneider-Gruppe aus den Tarifverhandlungen ausgetreten ist, hat die IG Metall am Montag gegen 22.15 Uhr erreicht. Seit der Übernahme der insolventen Auto-Wagenblast-Gruppe, die stets tarifgebunden gewesen sei, werde versucht, einen Tarif mit dem jetzigen Arbeitgeber auszuhandeln, sagt die Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall in Aalen und Schwäbisch Gmünd, Cynthia Schneider. Leider ohne Erfolg.

Die IG Metall sei in den Tarifverhandlungen immer wieder der Bierschneider-Gruppe entgegengekommen, die ihrer Ansicht nach die Liegenschaften der Auto-Wagenblast-Gruppe zu einem weit unter dem ursprünglich im Raum gestandenen Preis erworben habe. Da die unter der Regie der Auto-Wagenblast-Gruppe bezahlten Löhne allerdings zu hoch gewesen seien, um die Betriebskosten zu decken, und dies über kurz oder lang zur Insolvenz des Unternehmens geführt habe, habe die IG Metall in Rücksprache mit den rund 235 Beschäftigen der Bierschneider-Gruppe das Angebot unterbreitet, dass die Mitarbeiter auf die zum 1. August vergangenen Jahres fällige Lohnerhöhung von 2,6 Prozent verzichten, sagt der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Heidenheim, Tobias Bucher.

Überdies seien die Mitarbeiter, von denen ein Großteil zu Zeiten der Auto-Wagenblast-Gruppe eingestellt wurde, bereit gewesen, zwei Stunden Mehrarbeit zu leisten und zudem auf 40 Prozent des Urlaubs- und Weihnachtsgelds zu verzichten. Dadurch hätte eine Million Euro an Lohnkosten eingespart werden können, „um den Laden zu sanieren“. Als Gegenzug forderte die IG Metall von der Bierschneider-Gruppe allerdings einen Haustarifvertrag – sowohl für die derzeit Beschäftigten als auch für Neueingestellte. Darauf habe sich die Geschäftsführung allerdings nicht eingelassen. Vielmehr seien die Verhandlungen abgebrochen worden, da die Forderungen der IG Metall nicht mit der Firmenphilosophie von Bierschneider konform gingen, zitiert Cynthia Schneider aus einem Brief, den der Geschäftsführer Daniel Barban der IG Metall hat zukommen lassen. Überdies bittet er in dem Schreiben, nicht noch mehr Unruhe in die Belegschaft zu bringen.

Diese Aussage ist für Bucher und Schneider eine Frechheit. „Wir haben alles getan, um eine konstruktive Lösung hinzubekommen. Und wir werden es nicht zulassen, dass Mitarbeiter zu Billiglöhnen und schlechten Arbeitsbedingungen beschäftigt werden, die zuvor in einem Unternehmen angestellt wurden, das tarifgebunden war. Und wir werden es nicht akzeptieren, dass der jetzige Arbeitgeber Tarifflucht begeht und künftig Mitarbeiter unter solchen Bedingungen einstellt.“ Der unter der Auto-Wagenblast-Gruppe geltende Tarifvertrag endet im Juni. „Danach sind alle Beschäftigten vogelfrei und müssen nach dem Motto: ,Friss oder stirb’ eine Änderungskündigung unterschreiben oder mit anderen Maßnahmen wie Kündigung oder Abmahnung rechnen“, sagt Schneider. Bereits jetzt würden Mitarbeiter mit einer Änderungskündigung unter Druck gesetzt. „Wenn sie diese unterschreiben, fällt der gesetzliche Schutzrahmen des Tarifvertrags weg.“

Überdies wolle die Bierschneider-Gruppe mit Ende des Tarifvertrags eine Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche oder mehr einführen. Auch die Löhne sollen erheblich gesenkt werden. Druck werde auch auf den Betriebsrat ausgeübt. Beispielsweise soll eine Betriebsvereinbarung gemacht werden, in deren Rahmen das Rauchen außerhalb der Pause mit Geldbuße geahndet werden soll. Auch Auszubildende sollen nicht mehr übernommen werden. Für Schneider sei die Bierschneider-Gruppe ein Arbeitgeber, dessen Arbeitsbedingungen an Sklaverei grenzten und für den die Gewerkschaft ein Dorn im Auge sei.

In Schockstarre über die für sie noch neuen Nachrichten sind auch die Beschäftigten in der online abgehaltenen Konferenz am Donnerstagabend gefallen. Jetzt gelte es, so Cynthia Schneider, zusammenzuhalten und gemeinsam weitere Schritte zu vereinbaren.

Sicherung von Arbeitsplätzen stand für die IG Metall an erster Stelle

Die Auto-Wagenblast-Gruppe mit ihren Standorten in Aalen, Heidenheim, Schwäbisch-Gmünd und Bettringen hatte Mitte April vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Insolvenzgericht den Ulmer Rechtsanwalt Martin Hörmann von der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte, der schließlich in der Bierschneider-Gruppe einen Investor fand. Diese hat ihren Stammsitz im bayerischen Mühlhausen (Oberpfalz) und betreibt mehrere Autohäuser in Bayern – unter anderem in Schopfloch bei Dinkelsbühl. Vergangenes Jahr hatte Bierschneider bereits das Autocenter Hüttlingen (Seat) von Wolfgang Gückelhorn übernommen.

Das Konzept der Übernahme der Auto-Wagenblast-Gruppe, die im nächsten Jahr ihr 100-jähriges Bestehens gefeiert hätte, sah die Fortführung der Standorte Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd und Bettringen vor. Mit Ausnahme von 14 Arbeitnehmern, die in einer Transfergesellschaft untergebracht werden konnten, wurden alle anderen 211 Arbeitnehmer übernommen. „Und gerade wegen der Sicherung von einem Großteil der Arbeitsplätze sei die IG Metall einer Übernahme durch die Bierschneider-Gruppe positiv gegenübergestanden“, sagt Tobias Bucher, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Heidenheim. Auch wenn die Hahn-Gruppe mit Sitz in Fellbach, die ebenfalls an einer Übernahme Interesse angemeldet hat, gewerkschaftsnäher gewesen sei, sei für die IG Metall die Sicherung von Arbeitsplätzen an erster Stelle gestanden.