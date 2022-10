IG Metall ehrt 460 treue Mitglieder

Die IG Metall hat in der Aalener Stadthalle 460 Jubilarinnen und Jubilare geehrt, die der Gewerkschaft Jahrzehnte lang die Treue gehalten haben. Den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern wurde für ihre jeweils 25, 40, 50, 60, 65, 70 und sogar 75 Jahre Mitgliedschaft feierlich gedankt.

Heike Madan, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd, eröffnete die Veranstaltung besinnlich mit der Totenehrung und erinnerte an die 120 Kolleginnen und Kollegen der IG Metall, die in diesem Jahr verstorben sind.

Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd, Tamara Hübner, dankte den Jubilarinnen und Jubilaren für ihre Treue und ihren persönlichen Einsatz, ohne die es die IG Metall in dieser Form gar nicht gäbe. „Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes dazu beigetragen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Stimme und eine Vertretung haben. Und das war damals so wichtig wie heute“, stellte Hübner in ihrer Rede fest.

Fünf Jubilare feierten ein herausragendes Jubiläum: 75 Jahre Mitgliedschaft in der IG Metall. Ihr Eintrittsdatum war 1947. 20 Jubilare, die 1952 in die IG Metall eingetreten sind, wurden für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. „Diejenigen, die Krieg, Folter und Mord überlebt haben, machten sich an den Neuaufbau eines zerstörten Landes. Aber eben auch an den Neuaufbau der Gewerkschaftsbewegung“, sagte Hübner.

50 Jubilare wurden für 65 Jahre, 37 Jubilare wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sie sind 1957 und 1962 in die IG Metall eingetreten. Ganze 135 Jubilare traten 1972 in die IG Metall ein und feierten somit 50 Jahre Mitgliedschaft. 102 Jubilare, die 1982 der Gewerkschaften beitraten, wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft wurden 111 Jubilare geehrt, die 1997 in die IG Metall eintraten.

Der Festredner Peter Donath war von 1975 bis 1998 auf verschiedenen Ebenen der Gewerkschaft Textil-Bekleidung (GTB) tätig, zuletzt als Vorstandssekretär für die Tarifpolitik. Nach der Integration der GTB in die IG Metall leitete er das tarifpolitische Team für die Branchen Textil und Bekleidung. Von 2009 bis 2014 war er Leiter des Bereichs Betriebs- und Branchenpolitik beim IG Metall-Vorstand. Er brachte die aktuellen Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den Punkt und verdeutlichte abermals, wie wichtig der persönliche Einsatz eines jeden Mitglieds in der Gewerkschaft ist.