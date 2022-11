IG Metall Aalen/Schwäbisch Gmünd hat zu Warnstreiks mit Kundgebungen aufgerufen

Die IG Metall Aalen/Schwäbisch Gmünd hat die Beschäftigten in dieser Woche zu mehreren Warnstreiks mit Kundgebungen im Rahmen der Tarifbewegung der Metall- und Elektronindustrie auf der Ostalb aufgerufen. Auch in weiteren Städten wird noch gestreikt. Unter anderem in Ellwangen und Abtsgmünd.

Den Start machte an diesem Montag Aalen, die IG Metall hat sich in der Oberen Bahnstraße versammelt, auf der Höhe von Mapal, an der Halle 9. Die Metall- und Elektroindustrie zählt in Deutschland zu den Schlüsselindustrien.

Viele Millionen Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt von der Produktion von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Flugzeugen sowie Schiffen. Derzeit sind bereits mehrere Tarifverhandlungsrunden gescheitert, in Summe geht es um acht Prozent mehr Lohn.