IG Metall Aalen ehrt 391 Mitglieder

„Wer sich ein Leben lang engagiert hat, wer manchmal hart kämpfen musste, der soll auch mal richtig feiern“, so hat Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, am Mittwochabend die Gäste in der Stadthalle begrüßt, wo die Gewerkschaft 391 ihrer Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zur IG Metall geehrt hat.

Unter den Jubilaren war in diesem Jahr auch Josef Mischko. Er ist seit 25 Jahren Zweiter Bevollmächtigter der Aalener IG Metall und seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied und konnte somit sogar ein Dopppeljubiläum feiern.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler beglückwünschte die Jubilare und dankte ihnen für ihr Engagement. Gleichzeitig überbrachte er auch der Gewerkschaft seinen Dank und freute sich, dass die IG Metall „ein toller Partner“ sei, wenn es darum gehe, dass die Gesellschaft weltoffen und tolerant bleibt.

Auch Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, betonte in seiner Festrede das Engagement der IG Metall im Bereich der Integration. „Wir müssen dafür sorgen, dass Populismus und rechte Meinungsmache sich erst gar nicht bei den Menschen verfangen können“, so Zitzelsberger.

Der Bezirksleiter bedankte sich bei allen Geehrten, dass sie viele Jahre für eine starke und solidarische Gemeinschaft eingetreten sind, für die die Würde des Menschen und seine Freiheit unanatastbar seien. „In vielen Jahren eurer Mitgliedschaft habt ihr unsere Gesellschaft ein Stück gerechter gemacht, indem ihr der IG Metall Gehör verschafft habt“, so Zitzelsberger.

Die Geehrten der IG Metall

25 Jahre: Helene Abele, Christa Andritzke, Thomas Angstenberger, Roland Bayerl, Michael Brenner, Claudia Döring, Roland Egermaier, Isabella Elstner, Alexander Gerwik, Gerda Graf, Rosanna Groß, Manfred Hein, Inge Hiermeyer, Karin Ikinger, Anita Kurz, Hans-Peter Kurz, Jürgen Lang, Sibylle Lutz, Markus Nötzel, Rolf Rieger, Jutta Rohrbacher, Alexander Schulmeister, Stephan Sienz, Peter Slaby, Monika Streicher-Bühr, Thomas Walter, Michael Wenk, Karl Heinz Werner, Monika Wetzel, Herbert Winter, Wolfgang Zeiler.

40 Jahre: Rolf Angstenberger, Raimund Bellan, Reinhold Bengelmann, Norbert Berlinger, Franz Biszwurm, Alfons Brenner, Roswitha Brenner, Luitgard Dambacher, Ewald Dreger, Siegfried Egetenmayer, Danuta Fink, Camka Fruhen, Julius Fuchs, Herbert Funk, Franz Geschke, Hubert Gleich, Hans-Jürgen Goebel, Gerhard Götz, Bernhard Güntner, Tahsin Güzel, Walter Haas, Frieder Hahner, Norbert Hanika, Günter Herzog, Michael Heuler, Erika Hirsch, Franz Hirschle, Klaus Höfferl, Karl Hönle, Sieglinde Hopfensitz, Konrad Ilg, Werner Kapeller, Gerlinde Keller, Günter Kiehl, Reinhold Luft, Hildegard Lutz, Josef Maier, Siegmund Mangold, Johannes Mayer, Hermann Meyer, Josef Mischko, Luise Mitschke, Hans-Peter Neher, Klaus Neukamm, Peter Oberle, Christian Peschel, Roland Peuten, Richard Poidl, Hannelore Pöpperl, Sabine Raab, Theresia Rank, Irmgard Richter, Marlies Rieger, Bernd Röser, Reinhold Rothenberger, Ferdinand Sauter, Paul Sauter, Leo Scherhaufer, Ursula Schick, Franz Schneider, Michael Schneider, Jürgen Schönfeld, Karl Schubert,Günther Sedlak, Ingrid Seibold, Ingeborg Sorg, Manfred Spichal, Hans-Peter Trauter, Klaus Trumpp, Roland Tschunko, Monika Völker, Reinhold Weber, Elke Weiß, Martin Weiß, Oswald Wenig, Georg Wiedmann, Dieter Wolff, Brigitte Zaczek, Ernst Zaiser.

50 Jahre: Mina Bauer, Manfred Bolsinger, Anica Fajfar, Werner Florian, Herbert Funk, Karl Haible, Margarete Hammer, Jörg Harder, Sabine Hawle, Heinrich Hertrich, Otto Holzner, Karl Landgraf, Elfriede Minich, Rainer Möller, Otto Müller, Elisabeth Peiker, Klaus-Dieter Prenger, Werner Rettkowicz, Wolfgang Schäfer, Barbara Vogel-Göggerle, Josef Vogt, Anton Westhauser, Stjepan Zunec.

60 Jahre: Erwin Balle, Felix Bilek, Franz Braunschmid, Reinhard Donder, Helmut Grupp, Erwin Hanke, Erwin Heller, Johannes Holzner, Heinz Hubel, Edmund Kelm, Hans Kling, Peter Kurz, Engelbert Nesnidal, Franz Raab, Werner Rathgeb, Hans Rieger, Gernot Röhmel, Franz Saur, Hans Scholz, Kurt Stahl, Horst Stock, Ernst Winter, Alois Zeller.

65 Jahre: Reinhold Frank, Heinrich Högg, Anton Kurz, Oskar Langer, Hannelore Sell, Alois Starz, Rolf Stegmaier.

70 Jahre: German Fischer, Albert Gold, Leo Häberle, Karl Kübler, Otto Rathgeb, Fridolin Schercher, Berthold Schimmel, Siegfried Schmid, Karl Schmid-Nusser, Heinz Wahl.