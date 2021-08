Ideenbörse für die Seniorenarbeit

Drei dezentrale ökumenisches Treffen für Verantwortliche in der Seniorenarbeit finden im Dekanat Ostalb statt. Die Ideenbörsen sind eine Veranstaltung der evangelischen und katholischen Erwachsenenbildung sowie des Forums katholischer Seniorenarbeit. Sie richten sich an alle ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Seniorenarbeit in den Kirchengemeinden sowie an Interessierte. Neben dem Austausch untereinander soll es um den inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema „Vertrauen“ gehen, der daran anknüpft, wie wichtig in einer Pandemie es ist zu überlegen: Was hat mich durch diese Zeit getragen? Was gab mir Halt?

Termine: Dienstag, 7. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr, in Ellwangen, im Jeningenheim. Donnerstag, 9. September, von 09.30 bis 12.30 Uhr in Schwäbisch Gmünd in der Spitalmühle. Freitag, 10. September, von 14 bis 17 Uhr in Aalen im evangelischen Gemeindehaus.

Referentinnen sind Dorothea Müller und Karin Specht. Unkostenbeitrag: fünf Euro. Zum Schutz aller erbitten die Veranstalter einen 3G-Nachweis (vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet).