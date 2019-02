Idee: Wasseralfingen als Mountainbiker-Metropole

Es wäre der erste Bikepark in Aalen, im Ostalbkreis, in Ostwürttemberg. Angedacht auf dem Schimmelberg und östlich der Tennisplätze der DJK Wasseralfingen, unterhalten und gepflegt vom Fun Sport Verein Aalen, der dann eine neue Abteilung der DJK wird. Mountainbiker, BMX-Radfahrer, Skater und, Scooter und Inliner könnten ihn nutzen, eine Strecke wäre öffentlich und kostenlos, die anderen Strecken den Profis und Vereinsmitgliedern vorbehalten. Soweit die Idee, die seit etwa einem halbem Jahr konkreter präsent ist. Jetzt wurden zum ersten Mal öffentlich auf einer Infoveranstaltung in der Sängerhalle die Pläne aufgezeigt.

Thomas Venus (DJK-Vorstandsteam) hatte vor etwa 70 Interessierten an die „lebhaften Diskussionen“ im Vereinsrat erinnert. Der sei dem Projekt gegenüber aber „positiv gestimmt“. Um was geht’s? Um einen etwa 130 Mal 50 Meter großen Bikepark auf dem etwa 5500 Quadratmeter großen, verwildertem und brachliegendem Gelände neben den Tennisplätzen. Für alles, was zwei Räder, aber keinen Motor hat. Die erste Station ist ein Pumptrack wie in Dewangen und Fachsenfeld, ein öffentlicher und kostenloser Rundkurs mit Wellen. Die nächste Station ist eine Anfänger-Strecke, zum „Herantasten“ und nur für Vereinsmitglieder. Auch die Amateur-Strecke für Fortgeschrittene und Holzrampen für Sprünge ist Mitgliedern vorbehalten, die Profi-Strecke mit Sprungdistanzen von bis zu zehn Metern sowieso und wie der Namen sagt nur für ganz erfahrene Biker.

Verein würde als neue Abteilung in DJK einfließen

Markus Baur vom Fun Sport Verein Aalen hatte das Alles recht professionell vorgestellt, auch mit einem Entwurf, wie der Park aussehen könnte. Etwa 1000 aktive Mountainbiker gibt es allein in Aalen, rechnete er vor. Und von denen würden sich „leider Gottes“ viele „illegal im Wald austoben.“ Und für Profis gebe es nur den Weg nach Schorndorf, für eine vergleichsweise gleich groß Anlage wie in Wasseralfingen angedacht müssten Wettkampf-Profis sogar nach Stuttgart oder Augsburg fahren. Die Anlage wäre auch eine tolle Sportanlage für Kinder ab acht Jahren, wenn sie keine Lust mehr auf den Spielplatz haben und für Jugendliche, um sich körperlich auszutoben. Kinder könnten hier auch in Ruhe und gefahrlos Radfahren lernen. Das ungenutzte Grundstück ist für ihn ein „echter Traum“, hier könnte man ein breites Angebot rund ums Radfahren etablieren. Der Verein hat aktuell 50 Mitglieder. Die Idee – er fließt als neue, junge Abteilung in die DJK ein. Diese Abteilung kümmert sich dann auch um den Platz.

Der würde rund 150 000, 160 0000 Euro kosten. In den Haushalt der Stadt sind für eine solche Anlage 10 000 Euro und für einen Pumptrack in Aalen 40 000 Euro eingestellt. Laut Baur gibt es vom WLSB „eine positive Rückmeldung“, mitfinanziert werden könnte der Park über Sponsoring, Crowdfunding und zudem können der Fun Sport Verein viel Eigenleistung einbringen bei der Gestaltung des Geländes und beim Bau der Rampen. Die Unterhaltungskosten seien gering und er kann sich auch eine Kooperation mit der Hochschule Aalen, der VHS und der Stadt vorstellen (Aalen sportiv, Young Power Day, etc.).

Für Ortsvorsteherin Andrea Hatam ist der Platz neben den Tennisplätzen die „absolut richtige Stelle“ und die Anlage sei eine „Riesenchance“ auch für die DJK, die sich damit verjüngt und eine neue Abteilung bekäme. Der Abstand zu den Nachbarn sei gut ausreichend.

Baur: Anwohner haben keinen Lärm zu befürchten

Baur versicherte auf der Infoveranstaltung, dass dies ein sehr leiser Sport sei, die Anwohner hätten keinen Lärm zu befürchten. Was der Tennis-Abteilung wichtig ist: Der Bikepark soll mit einem Sichtschutz optisch von den Tennisplätzen abgetrennt werden. Auf der Mitgliederversammlung am 29. März wird das Projekt den Mitgliedern vorgestellt.