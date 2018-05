Sascha Traut (32) traf vielleicht zum letzten Mal in seiner Karriere auf den Karlsruher SC. Sein Ex-Verein hat gute Chance auf die 2. Bundesliga, er spielt dem VfR Aalen in der 3. Liga. Sportredakteur Benjamin Post hat bei dem Rechtsverteidiger nach dem 0:2 gegen den KSC zum Spiel nachgefragt.

Der KSC musste seine Tore zum Sieg nicht herausspielen.

Das frühe Tor hat dem KSC in die Karten gespielt. Es war zu einfach, nach Standards zwei Gegentore zu bekommen, wie in der gesamten Saison schon. So eine Mannschaft wie der KSC nutzt das aus.

Wenn Sebastian Vasiliadis das 1:1 macht, kann das Spiel anders laufen.

99 von 100 solcher Bälle macht Sebi rein. Spielerisch war es in der ersten Halbzeit okay, aber wir mussten früh wechseln. Es war schwierig in der zweiten Halbzeit. Alles in allem war der KSC der gerechte Sieger.

Wie sehen Sie die Situation bei ihrem Ex-Verein - und wie für das letzte VfR-Spiel?

Für mich war klar, dass die Karlsruher in die Relegation kommen. Ich drücke den Jungs die Daumen. Dass sie das Spiel hier 2:0 gewinnen, hätte ich gerne anders gesehen. Für unser Spiel bei Wehen Wiesbaden hoffe ich nicht, dass es ein atmosphärischer Kick wird.