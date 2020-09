„I live tower“ hat Chancen auf einen „Immobilien-Oscar“

Der „i live tower“ in der Julius-Bausch-Straße ist für den sogenannten „Immobilien-Oscar“ nominiert. Das berichtet Kai Bodamer, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der i Live Holding GmbH, in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um den „FIABCI Prix d’Excellence Germany“, der 2014 ins Leben gerufen wurde. Veranstalter sind der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen sowie die International Real Estate Federation (FIABCI), ein globaler Dachverband immobilienwirtschaftlicher Berufe. Der bundesweite Wettbewerb würdigt herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft. Er ist ein Ableger des „FIABCI Prix d’Excellence International, der schon lange als eine der begehrtesten Auszeichnungen für Bauvorhaben gelte, so die Veranstalter, und den das Wall Street Journal einmal als den „Immobilienoscar“ bezeichnet hat. Der i live tower wurde für den deutschen Wettbewerb unter die top Drei der Kategorie Gewerbe gewählt. Am 13. November findet die Verleihung in Berlin statt, dann entscheidet sich die Verleihung des ersten, zweiten und dritten Preises. Der Gewinner vertritt dann Deutschland im Prix d’excellence international, dem wichtigsten internationalen Wettbewerb. „Über diesen Preis beziehungsweise die Nominierung sind wir wahnsinnig stolz“, sagt Bodamer.