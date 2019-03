Hype in der Weststadt: TSG III geht an den Start

Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wird eifrig an der Fußball-Saison 2019/2020 gearbeitet. Abteilungsleiter Alexander Paluch und sein Team wollen auch in Zukunft ihr Konzept erfolgreich umsetzen und den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Ab Sommer wird es am Sauerbach erstmals eine dritte Mannschaft im aktiven Bereich geben.

In der Landesliga belegt die TSG den ersten Platz. Die U 19 rangiert in der Verbandsstaffel-Nord auf dem ersten Platz und die U 23 sorgt als einzige „Reserve“ der Bezirksliga Ostwürttemberg für reichlich Furore. Die Gründe hierfür sind schnell genannt: Eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, die seit über zehn Jahren umgesetzt wird.

Dazu eine erste Mannschaft, die auf und neben dem Platz als Einheit auftritt und den Verein in der Außendarstellung perfekt präsentiert sowie top ausgebildete und motivierte Trainer und Betreuer, denen der Verein am Herzen liegt.

Dies alles sind Gründe dafür, dass die TSG einer der erfolgreichsten Amateurvereine in Ostwürttemberg ist. Abteilungsleiter Alexander Paluch hat die ersten Wochen im Fußballjahr 2019 genutzt, um den Großteil der Landesliga-Mannschaft weiterhin an die TSG zu binden. „Mit großer Freude können wir verkünden, dass neben unserem Kapitän Philipp Leister auch Johannes Rief, Manuel Landgraf, Kai Horlacher, Julian Köhnlein, Oliver Rieger, Robin Zolnai, Daniel Serejo und Marco Ganzenmüller für ein weiteres Jahr das Trikot der TSG tragen werden. Dazu werden mit Tim Krohmer und Dennis Ulrich zwei talentierte Spieler aus unserer erfolgreichen U 19 zum Kader der ersten Mannschaft gehören“, sagt Paluch.

Talente und Rückkehrer

Die Gespräche mit weiteren Spielern befinden sich in der Endphase. „Ich bin mir sicher, dass wir zeitnah weitere Zusagen veröffentlichen können“, so der Abteilungsleiter weiter. Der Fußballhype bei der TSG geht sogar so weit, dass in der Saison 2019/20 erstmals eine dritte Aktive Mannschaft in der Kreisliga B um Punkte kämpfen wird. Vorstand Achim Pfeifer kann mit Stolz verkünden, dass bereits heute 21 Spieler zugesagt haben. „Ich bin überglücklich, dass wir in der kommenden Saison eine dritte Mannschaft stellen werden. Dies zeigt einfach, dass wir in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht haben. Das Team setzt sich aus zahlreichen talentierten Jugendspielern sowie Spielern unserer U 23 und Rückkehrern zusammen. Mit unserem aktuellen Co-Trainer der U 19 Jörg Eßwein konnten wir unseren Wunschtrainer für diese Mannschaft gewinnen. Ich freue mich sehr auf die ersten Spiele unserer Dritten“, so der TSG-Vorstand. In welcher Liga die TSG III an den Start gehen wird, entscheidet sich am Staffeltag.