Hussel-Filiale ist vorerst zu

Vor zehn Tagen war bekannt geworden, dass die Confiserie-Kette Hussel zusammen mit zwei weiteren Unternehmen der Deutschen Confiserie Holding (DCH) einen Insolvenzantrag gestellt hat. Der Geschäftsbetrieb der auf Süßwaren, Kaffee und Tee spezialisierten Geschäfte solle in vollem Umfang weitergeführt werden, hieß es damals. Die Hussel-Filiale am Aalener Marktplatz indes hat schon seit einigen Tagen zu. Bis zum 28. Februar werde geschlossen sein, heißt es auf Zetteln, die an den Schaufenstern angebracht sind. Eine schriftliche Presse-Anfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf-und Jagst-Zeitung“ zu der Ladenschließung an die Hussel-Zentrale blieb bislang unbeantwortet. Darin wollten wir unter anderem wissen, in welchem Zusammenhang diese Schließung mit dem Insolvenzverfahren steht. Foto: Eckard Scheiderer