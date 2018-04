Husic bleibt beim VfR

Der Fußball-Drittligist VfR Aalen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Raif Husic um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 22-Jährige steht seit 2016 in Diensten der Schwarz-Weißen. In dieser Spielzeit kam Husic in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. „Wir freuen uns, dass Raif für eine weitere Saison unterschrieben hat. Mit ihm haben wir einen absolut verlässlichen Backup für unseren Stammkeeper Daniel Bernhardt. Raif hat seine Sache bei allen Einsätzen in dieser Saison sehr gut gemacht“, so Sport-Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski.