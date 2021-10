Hungrig auf ersten Liga-Auswärtssieg – HAKRO Merlins spielen in Bayreuth

Was für eine Zitterpartie zum Einstand ins internationale Geschäft. Nach dem Auftaktsieg im FIBA Europe Cup vergangene Woche gegen Bakken Bears unterlagen HAKRO Merlins Crailsheim im ersten Gruppenspiel in der heimischen Arena Hohenlohe Tsmoki Minsk aus Weißrussland knapp mit 77:81. Damit belegen sie nach dem zweiten Spieltag Platz zwei in der Gruppe G und fliegen nächste Woche nach Athen, wo sie auf den Gruppendritten und Punktgleichen GS Peristeri treffen. Zuvor muss die Mannschaft von Headcoach Sebastian Gleim aber in der Liga ran. Am Samstag reisen die Crailsheimer ins 175 Kilometer entfernte Bayreuth für den fünften Spieltag der easyCredit BBL. Auch für die Oberfranken läuft es in der Liga bislang noch nicht ganz rund. Die Partie wird ab 18 Uhr live auf Sport 1 und Magenta Sport übertragen.

Es war ein historischer Abend. Am Mittwoch spielten die HAKRO Merlins ihre erste internationale Partie zuhause in der Arena Hohenlohe vor knapp 2 000 Zuschauern. Am Ende reichte die starke Aufholjagd im dritten Viertel aber nicht aus, um als Sieger vom Platz zu gehen. Lange Zeit bleibt den Crailsheimern jedoch nicht, um die Niederlage zu verdauen. Bereits am Samstag geht es gegen den Tabellenzwölften medi bayreuth. Die Hoffnungen liegen unter anderem auf Point Guard TJ Shorts II, der bislang Topscorer der HAKRO Merlins Crailsheim ist und mit 9 Assists pro Spiel den Ligabestwert aufstellt. Die Bayreuther haben mit Sacar Anim und Terry Allen zwei starke Forwards.

Für die Hausherren ist es das erste Heimspiel der laufenden Saison in der Oberfrankenhalle Bayreuth. Von den bisherigen drei Auswärtspartien konnte der Hauptrundenzehnte der vergangenen Spielzeit nur eines gewinnen (86:72 gegen die NINERS Chemnitz am dritten Spieltag). Rückenwind dürfte das Team von Headcoach Raoul Korner aber dank der kürzlichen Auswärtserfolge im FIBA Europe Cup bekommen, wo sich medi bayreuth sowohl gegen die österreichischen Kapfenberg Bulls (100:70) als auch gegen die Niederländer Donar Groningen (71:64) durchsetzen konnte und damit nach dem zweiten Spieltag die Gruppe A anführt. Topscorer der Bayreuther sind bislang die beiden Forwards Sacar Anim mit 16.3 Zählern pro Spiel und Terry Allen mit 14.7 Punkten.

Für die Auswärtsfahrt nach Bayreuth wird die Defensive der HAKRO Merlins Crailsheim im Fokus stehen. Offensiv haben die Zauberer mit TJ Shorts II, Jaren Lewis oder Moe Stuckey gute Scorer. Hinten ist die Mannschaft von Sebastian Gleim häufig aber noch zu inkonstant. Das gilt es gegen die Oberfranken in den Griff zu bekommen. „Bayreuth ist ein bekanntermaßen starkes Heimteam mit viel Qualität und Erfahrung. Auch jetzt bleibt uns nicht viel Zeit, wir müssen das große Bild sehen. Die Konzentration liegt auf uns und unserem Prozess, auf beiden Enden des Spielfeldes besser zu werden“, äußerte sich Headcoach Sebastian Gleim zum bevorstehenden Match. Die letzte Begegnung gegen medi bayreuth konnten die Hohenloher im Januar dieses Jahres mit 82:77 zuhause gewinnen.