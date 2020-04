Hundeschule bietet Online-Welpengruppe an

Die Corona-Krise hat im Moment alle Welpengruppen zum Erliegen gebracht, doch im Frühjahr ziehen meist besonders viele kleine Vierbeiner bei ihren neuen Familien ein.

Als Neuhundehalter ist man dann auf kompetente Begleitung und Beratung bei Aufzucht und Erziehung angewiesen, wenn sich nicht in höherem Alter Versäumtes durch Verhaltensauffälligkeiten bemerkbar machen soll.

Angelika Prinz von Rundumhund-Ostalb geht nun neue Wege und bietet nach Ostern ab dem 16. April eine Online-Welpengruppe an. Über Internet-Meetings, Video-Coaching, Theorie-Handouts und virtuellen Austausch in der Gruppe werden die Basics der Hundeerziehung und Welpenhaltung vermittelt, Probleme besprochen und so auch in dieser schwierigen Zeit ein möglichst optimales und unbeschwertes Aufwachsen unserer vierbeinigen Freunde ermöglicht.

Die zehn Gruppenstunden finden zweimal wöchentlich statt.