Hunderte Frauen und OB Rentschler tanzen gegen Gewalt

Etwa hundert Frauen haben am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus getanzt. Unter ihnen - als einziger Mann - OB Thilo Rentschler. Er mischte sich mutigerweise ohne Übung in die vorderste Reihe, um seine Die Gruppe tanzte im Rahmen der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ (englisch für „Eine Milliarde erhebt sich“). Die Aktion soll für ein Ende gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für Gleichstellung werben. Tanzlehrerin Sabine Kolb hatte die Choreografie zu dem Lied „Break the chain“ erarbeitet und den Frauen und Mädchen in zwei Proben beigebracht.

