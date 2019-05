Hundeleine bringt Pedelec-Fahrer zu Fall

Von Schwäbische Zeitung

Die 28-jährige Annika Berger aus Ulm ist an Blutkrebs erkrankt. „Als Ärztin weiß sie, dass eine Stammzellspende ihre einzige Überlebenschance ist“, schreibt die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Am Samstag, 8. Juni, soll es deshalb eine Registrierungsaktion im Bürgerzentrum Eselsberg in Ulm geben.

Berger habe im Moment nur einen Wunsch: Wieder gesund zu werden. Aktuell darf die eigentlich lebensfrohe Mutter ihre fünf Monate alte Tochter Louisa aufgrund der Chemotherapie weder im Arm halten noch sehen.